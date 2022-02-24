8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı 25-26 Şubat'ta!

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Saint Benoît Fransız Lisesi'nin düzenlediği Uluslararası Dijital Bahar Konferansı'nın bu yılki ayağı, 25-26 Şubat'ta gerçekleşecek. Etkinlik, 11 ülke, 82 konuşmacı ve 20 iş ortağının katılımıyla düzenleniyor.

1783 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından birisi olan Saint Benoît Fransız Lisesi, her yıl düzenlediği Uluslararası Dijital Bahar Konferansı’nın bu yılki ayağını 25 – 26 Şubat tarihlerinde düzenleyecek. Bu yılki etkinliğin konusu, ‘Disiplinler Arası ve Dijital Yenilik’ olacak.

8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı’na 11 ülke, toplamda 82 konuşmacı ve 20 iş ortağı katılacak. Etkinlik, böylelikle Türkiye’deki Frankofon Okullara mensup genç lise öğrencilerinin özel olarak ortaya koydukları dijital yeniliklerle bu yıl da uluslararası boyutta düzenlenecek. Etkinlik boyunca pek çok konu hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

Etkinliğin kapsamı:

Bu yılki teması “FLE-DNL ve Dijital Yenilik” olan etkinlik boyunca disiplinler arası eğitim, çevrimiçi öğrenim, hibrit sisteme geçiş, Erasmus+, hekaton, yenilik, dijital dönüşüm ve nörolinguistik gibi güncel konular ele alınacak. Etkinlik, bu yıl bir ilke de yer verecek.

Türkiye’deki Frankofon okullardan öğrenciler, 25 Şubat 2022 Cuma günü Fransız Sarayı’nda, Frankofon Okullar topluluğunun üyeleri ve dijital eğitim firmalarının önünde bir gösterim de içeren 10 dakikalık Fransızca sunum yaparak dijital bir yeniliği tanıtacak. Öğrencilere özel olarak stand tahsis edilecek ve etkinliğe katılan her takım, ödül olarak tanıttıkları yenilikleri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir geri bildirim alacak.

Etkinliğin ikinci ve son günü olan 26 Şubat Cumartesi günü boyunca yenilikçi dijital deneyimler katılımcılara sunulacak. Etkinlikte sahne alacak konuşmacılar şu şekilde: