TikTok’ta viral olan bir video, İzlanda’da salatalık kıtlığına yol açarak çiftçileri zor duruma soktu. Peki bu video neydi ve nasıl olmuştu?

“Salatalık adam” olarak bilinen gurme TikToker Logan Moffitt’in profilinde, salatalıkla yaptığı onlarca tarif görebilirsiniz. Üstelik bu videoları, milyonlarca insan izliyor.

En son paylaştığı videolardan biri ise İzlanda’da salatalık kıtlığına yol açtı. Gelin bu video neymiş ve sonrasında neler olmuş birlikte bakalım.

İlk olarak bahsi geçen videoyu izleyelim.

Video kısa sürede popüler oldu.

Moffitt, daha önce Asya mutfağından ilham aldığı tarifleri paylaşıyordu. Daha sonra salatalık tarifleriyle durmak bilmeyen bir popülarite yakaladı.

Profilinde paylaştığı; dilimlenmiş salatalık, pirinç sirkesi, şeker, taze soğan, soya sosu, sarımsak, biber yağı ve susam yağı kullanarak hazırladığı tarif kısa sürede TikTok’ta viral oldu ve herkes bu tarifi denemeye başladı. Sonucunda ne mi oldu?

İzlanda’da neredeyse salatalık kıtlığına yol açtı!

Marketlerdeki salatalık alımları 2 katın üstüne çıktı. İzlanda’daki büyük bir market zinciri olan Kronan, salatalık satışlarının artışına hazırlıksız yakalandığını söyledi. Diğer bir popüler market Hagkaup ise müşterilerin salatalık stoklamak için yarıştığını anlattı.

İzlanda Çiftçiler Birliği şöyle bir açıklama yaptı: “Çiftçiler, artan tüketici talebini karşılamakta zorlanıyor. Bu durum muhtemelen 1 hafta içinde çözülmesini umuyoruz.”

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