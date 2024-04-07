Sosyal medyada bir dönem viral olan ve hâlâ ara sıra karşımıza çıkan “flamingolar birbirlerinin kafalarını yiyorlar!” olayı aslında tamamen fizyolojik!

Birazdan izleyeceğiniz videoda bir flamingo ailesi göreceksiniz. Yalnız baştan söyleyelim, “kan” sanacağınız o akan kırmızı şey kan değil.

Kafanız karışmasın çünkü bu flamingo aileleri arasında oldukça sıradan bir beslenme rutini.

Binlerce kuş türünden sadece üç tür "süt" üretebiliyor: Listenin başında da flamingolar var.

Memeli bir hayvan olmamasına rağmen nasıl süt ürettiğini merak ediyor olabilirsiniz. Ancak bu süt, bizim bildiğimiz sütle aynı değil. Yavruya içireceği bir memesi olmadığı için doğal olarak bu sütü de farklı yollarla üretiyorlar.

İşte videoda gördüğünüz şey tam olarak bu! O akan kırmızı şey aslında bir kan değil, süt.

Sindirim sistemlerinin tipik olarak yiyecek depolamak için kullandığı kese benzeri bir yapıda bu sütü salgılıyorlar.

Videoda anne ve baba flamingo, yavruyu beslemek için birlikte hareket ediyor. Baba flamingo gagasını, süt annenin gagasına ulaşacak şekilde kafasına yerleştiriyor; yavru ise sütü doğrudan buradan içiyor.

Kan gibi görünen ve hepimizin aklına baba flamingonun ‘cani’ bir şekilde annenin kafasını kanattığı fikri gelse de bu tamamen doğal bir olay ve süt, babanın vücudundaki bir vezikülden geliyor.

Yani bir flamingo ailesi, yavrularını beslemek için birlikte hareket ediyorlar.

Bu canlılar, sindirim kanallarında kırmızı renkte bu sütü üretiyorlar. Videoda yer alan aile de yavrularını beslemek için uğraş veriyor. Kısaca bu süt, kuşların sindirilmeden önce depoladıkları sindirim sisteminin bir parçasıdır diyebiliriz.

Yani anlayacağınız, ortada kan da yok vahşet de yok.

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