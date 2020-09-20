Salih Yoluç, Le Mans'da Kazanan İlk Türk Oldu

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden Salih Yoluç, Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot oldu. Gece liderliğe yükselen Yoluç ve takım arkadaşları, kalan bölümde yerlerini koruyarak amatör sınıfta yarışı kazandılar.

88. kez gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarışı geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.30'da başlamıştı. Pazar 15.30 itibarıyla sona eren yarışa pole pozisyonundan başlayan ve gece turboda sorun yaşayan 7 numaralı Toyota ekibinin ardından liderliğe yükselen 8 numaralı Toyota ekibi, 24 saatlik yarışın kazananı oldu.

Toyota böylece Le Mans 24 Saat yarışını art arda üçüncü kez kazanırken, LMP2 sınıfında uzun zamandır lider durumda bulunan 22 numaralı United Autosports kazandı. GTE Pro'da da benzer şekilde uzun zamandır lider durumunda bulunan 97 numaralı Aston Martin ekibi kazanan isim olmayı başardı.

Salih Yoluç, Le Mans 24 Saat yarışında birinci olan ilk Türk pilot oldu:

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden ve gece liderliğe yükselen Türk yarış pilotu Salih Yoluç ve takım arkadaşları, kalan bölümde yerlerini koruyarak amatör sınıfta yarışı kazandılar. Alınan zaferle birlikte Salih Yoluç, Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı.

77 numaralı Dempsey-Proton Racing yarışı ikinci sırada tamamlarken 83 numaralı AF Corse ise üçüncülüğün sahibi oldu.

2015'te İngiliz GT Şampiyonası'nda yarış kariyerine başlayan Salih Yoluç, Le Mans 24 Saat'te yarışan ilk Türk pilot olma unvanını da taşıyor. 35 yaşındaki yarışçı ayrıca, Team Turkey ile 2018 FIA GT Nations Cup, 2019 Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupası ve SPA 24 Hour'un da kazananı olmuştu.