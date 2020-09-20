Toyota, dün başlayan ve bugün sona erecek Le Mans yarışı öncesinde yeni hiper arabası GR Super Sport'u pistte tanıttı. Eski Toyota Gazoo Racing sürücüsü Alex Wurz tarafından sürülen araba, gösteri turunda kendini gösterdi.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden birisi olan Toyota, uzun süredir beklenen yeni hibrit hiper arabası GR Super Sport Dynamic hakkında neredeyse hiçbir gelişme paylaşmamıştı. Fakat şirket dün, yeni hiper arabasını 24 saat sürecek Le Mans yarışından önce pistte tanıttı.

La Sarthe pistinde dün başlayan ve az önce sona eren Le Mans yarışı öncesinde Toyota, hibrit hiper arabası GR Super Sport Dynamic'i piste çıkardı. Şirketin yeni arabası, eski Toyota Gazoo Racing sürücüsü Alex Wurz tarafından sürüldü. Alex Wurz, arabayla birlikte bir gösteri turu attı.

Toyota, yeni hibrit arabasını pistte tanıttı:

Toyota, daha önce de TS050 hibrit yarış arabasını 2016 yılında Le Mans yarışı öncesinde tanıtmıştı. Dolayısıyla Le Mans yarışında araba tanıtmanın Toyota için bir alışkanlık olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yılında Toyota, Le Mans yarışında ilk zaferini ve en hızlı tur süresini elde etmişti.

2018 yılına gelindiğinde şirket, GR Super Sport isimli modelinin üretime gireceğini açıklamıştı. Şirketin açıklamasına göre bugün tanıtılan GR Super Sport, ortasına yerleştirilen 2,4 litrelik çift turbolu V6 motora ev sahipliği yapıyor. Araba, bu motor sayesinde 986 beygir gücü üretebiliyor.

Toyota GR Super Sport hibrit hiper arabasının yarış pistlerindeki testler, Toyota'nın 2018 yılında yaptığı duyurudan beri durmaksızın devam ediyordu. Aracın üretiminin ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de Toyota'nın aracını piste çıkararak tanıtması, üretim tarihinin de yakınlaştığına işaret ediyor.

Yeni hiper arabanın en az 20 adet yol modelinin de yapılması bekleniyor. Elbette bu modellerin fiyatı da bir hayli uçuk olacak. Tahminlere göre Toyota GR Super Sport, 1 milyon dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Pist için üretilen bir arabanın sınırlı sayıdaki modelinden bir adet satın almak isteyenler, şu an için biraz daha beklemek zorundalar.

Le Mans yarışı demişken; bugün Toyota'nın yeni hibrit otomobilini tanıttığı yarış 15.30 itibarıyla sona erdi. Yarışın kazanan isimleri, LMGTE AM sınıfında Türkiye'yi temsil eden Salih Yoluç'un da bulunduğu TF Sport ekibi, LMGTE PRO sınıfında Aston Martin Racing, LMP2 sınıfında United Autosports ve LMP1 sınıfında Toyota Gazoo Racing oldu. Salih Yoluç, Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu.