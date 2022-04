Dalí Universe ve Artscrapy, sürrealizmin en önemli temsilcilerinden Salvador Dalí'nin heykellerini NFT'ye dönüştürdü. Sınırlı sayıda üretilen NFT'ler, tanesi 30 dolardan satışa kondu.

Sanat dünyasının önemli sembollerinden birisi haline dönüşen, sürrealizmin temsilcilerinden birisi olan İspanyol ressam ve heykeltıraş Salvador Dalí’nin eserleri NFT dünyasına giriş yaptı. Dalí’nin en büyük özel sanat koleksiyonlarından birini barındıran Dalí Universe ve sanat koleksiyonu platformu Artscapy, Dalí’nin tarihe geçen heykellerini NFT’ye dönüştürerek satışa sundu.

Artscapy üzerinden satışa sunulan NFT’ler arasında Dalí’nin ‘Dance of the Time III’, ‘Lady Godiva’ ve ‘Nobility of Time’ gibi ikonik eserleri de yer aldı. Her bir sanat eseri, 9.999 adetle sınırlı olacak şekilde eser başına 30 dolardan satışa çıktı. NFT eserleri satın almak isteyenler, ödemelerini yalnızca kripto değil, geleneksel yöntemlerle de yapabilecekler.

Satışa çıkan eserlerden bazıları:

Salvador Dalí’nin NFT eserlerinden elde edilen gelirler, doğrudan Dalí Universe’e aktarılacak ve platformun sürrealizmin usta isminin eserlerini korumasına destek verilecek. Dalí’nin resim dosyası şeklinde NFT’ye dönüştürülen eserlerine göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Sitede yer alan ve satılmaya başlanan bazı eserler şu şekilde: