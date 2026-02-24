Sam Altman Açıkladı: "ChatGPT'nin Su Kullanımına Yönelik Veriler Tamamen Yalan"

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin kullandığı su miktarına yönelik iddiaların "tamamen uydurma ve gerçekle alakasız" olduğunu söyledi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin aşırı su tükettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hindistan’da The Indian Express tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Altman, “ChatGPT her sorguda 17 galon su harcıyor” gibi söylemlerin “tamamen uydurma ve gerçekle alakasız” olduğunu söyledi.

Altman, geçmişte veri merkezlerinde buharlaşmalı soğutma sistemleri kullanıldığını ve bunun su tüketimine yol açtığını kabul etti ancak artık bu yöntemin terk edildiğini vurgulayarak, bugün dolaşan yüksek su tüketimi iddialarının “tamamen yalan” olduğunu belirtti.

"Asıl sorun su değil, enerji"

Altman su tüketimi iddialarını reddetse de yapay zekânın enerji tüketimi konusundaki endişeleri “haklı” bulduğunu söyledi. Dünyada yapay zekâ kullanımının hızla arttığını belirten Altman, çözümün nükleer enerji ile rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara hızlı geçiş olduğunu ifade etti.

Gerçekten de yapay zekâ odaklı veri merkezleri, geleneksel tesislere kıyasla daha büyük ve karmaşık bir altyapı gerektiriyor. Artan elektrik talebi, yeni tesis inşaatları ve bileşen ihtiyacı sektörde ciddi baskı yaratıyor.

Bu konuda bir başka dikkat çekici uyarı da Arvind Krishna’dan gelmişti. IBM CEO’su Krishna, yapay zekâ veri merkezlerinin mevcut büyüme hızının finansal olarak sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Bahsettiğine göre yalnızca 1 gigawatt’lık bir tesisin donanım maliyeti 80 milyar dolara yaklaşmış durumda. Planlanan kapasite artışları hesaba katıldığında toplam harcama 8 trilyon doları buluyor.

Peki "yapay zekâ" ne kadar sürdürülebilir?

Sam Altman su tüketimi iddialarını “tamamen gerçek dışı” olarak nitelese de yapay zekâ devriminin çevresel etkileri konusundaki soru işaretleri ortadan kalkmış değil.

Asıl mesele teknolojinin ne kadar akıllı olduğu değil, bu hızla büyüyen sistemlerin gezegen sınırları içinde sürdürülebilir olup olamayacağı...