Şirketin işleyişini gözden geçiren bağımsız bir araştırma sonucu, Altman'ın aslında kovulmasına gerek olmadığı ortaya çıktı.

Sancılı süreçlerden geçen OpenAI, hatırlayacağımız üzere bu süreçte dramayı da eksik etmemişti. Gecenin bi’ vakti şirket CEO’su Sam Altman, yönetim kurulu kararıyla kovulmuş, fakat bu karar çalışanların hoşuna gitmemişti. Bu kararın ardından kendileri, Altman’ın geri dönmesi için el ele vermiş, yönetimin kararına karşı çıkmıştı.

Konuya Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella bile dahil olunca yönetim kurulunun beklemediği bir şey oldu. Sam Altman’ı şirket geleceği için kovan yönetim kurulu, Altman yerine kendilerini kapıda bulmuştu. Altman ise CEO’luk görevine geri döndü. Şimdiyse yönetim kurulundaki yerine geri dönüyor.

Altman’ı kovan yönetim kurulundan tek kişi kaldı. Aralarına 3 yeni isim eklendi.

Bunlar; Bill & Melinda Gates Vakfı eski CEO’su Dr. Sue Desmond-Hellmann, Sony danışmanı Nicole Seligman ve Instacart CEO’su Fidji Simo. Eskiden kalan tek yönetim kurulu üyesi ise Quora CEO’su Adam D’Angelo. Peki bu durum nasıl oldu?

OpenAI’ın sancılı bir süreçten geçtiğini sizlere söylemiştik. Tam da bu sancılı günleri içeren ve 8 Mart’ta tamamlanan bağımsız bir inceleme sonucunda, yönetim kurulunun Altman’ı gereksiz yere kovduğu sonucuna ulaşıldı. WilmerHale şirketinin yaptığı incelemede onlarca eski çalışanla röportaj yapıldı ve 30 binden fazla belge incelendi.

Sonuç olarak da eski yönetim kurulunun; kısıtlı bir zaman diliminde, gerekli bilgiyi hissedarlarla paylaşmadan ve Altman’a gerekli söz hakkı vermeden karar verdiği sonucuna varıldı.

Sonuç olarak şirket yönetiminde iyileştirmelerin yapıldığı; Altman’ın CEO, Greg Brockman’ın da başkan olarak göreve devam edeceği bilgisi paylaşıldı.