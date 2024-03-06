OpenAI, kendisini mahkemeye veren Elon Musk'la ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Taraflar arasındaki ilişkinin nasıl geliştiği açıklanırken gönderilen e-postalar da paylaşıldı. Elon Musk'tan da yanıt geldi.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, OpenAI ile milyarder iş insanı Elon Musk arasında yaşanan bir gerilimden bahsetmiştik. Elon Musk, OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'den şikâyetçi olmuş, mahkemenin yolunu tutmuştu. Musk ve avukatları, OpenAI'ın da Sam Altman'in de hedefinden uzaklaştığını, bunun kendi aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söylüyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sessizliğini bozan OpenAI yönetimi, Elon Musk'ın iddialarını reddeden kapsamlı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, OpenAI'ın bugüne kadar neler yaptığı ve maddiyata neden önem vermeye başladığı gibi hususlara değiniliyordu. Ayrıca Elon Musk ile OpenAI arasında geçen e-postalar da paylaşıldı. Elon Musk'tan da buna cevap geldi. Gelin hep birlikte bu meseleyi derinlemesine inceleyelim.

OpenAI, yapay genel zekânın ne kadar maliyetli olduğunu anladığında işler değişti

OpenAI, Elon Musk ile ilk dirsek temasının 2015 yılının sonunda gerçekleştiğini söylüyor. Şirketin kurucuları Greg Brockman ile Sam Altman, ilk aşamada 100 milyon dolarlık fon toplamayı planlıyordu. Ancak bu rakam, Elon Musk için oldukça düşük görüldü. Musk'a göre ekip, 1 milyar dolarlık bütçe ile yola çıkmalıydı. En azından böyle olduğunu söylemeliydi. Bu arada; OpenAI'ın açıklamasına göre Elon Musk, şirkete ilk aşamada 45 milyon dolar civarında para vermiş.

İlk aşamada kâr amacı gütmeyen OpenAI, olayı 2017 yılında fark ediyor. Öyle ki mevcut bütçeleriyle genel yapay zekâ geliştirmek mümkün değil. Ne denli büyük bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduklarının farkına varan ekip, bunun için milyarlarca dolar harcamak zorunda olduğunu anlıyor. OpenAI, yaptığı açıklamada bunun Elon Musk'ın tahmininden bile daha fazla olduğunu vurguluyor.

Elon Musk, o günlerden beri de OpenAI'ın kâr amacı gütme zorunluluğunu biliyormuş

Bir şeylerin farkına varan ekip, 2017 yılında Elon Musk'la görüşüp, kâr amacı güden yeni bir oluşum hâline gelmek istediklerini söylüyorlar. Elon Musk, bunu yapabileceklerini söylüyor ancak OpenAI'a iki seçenek sunuyor. Bunlar ya Tesla ile birleşmek ya da Elon Musk'ı oluşumun başına getirmek. Ancak OpenAI, oluşumun tek bir liderin altına yerleşemeyeceğini düşünerek, Elon Musk ile anlaşmaya varamıyor. Açıklamada, tüm bunlar yaşanırken Elon Musk'ın maddi desteği de kestiği belirtiliyor.

"Herkesin ulaşabildiği yapay zekâ araçlarıyla misyonumuzu genişletiyoruz"

OpenAI, artık kâr amacı güdüyor olduklarını itiraf ediyor olsa da yaptıkları işlerin farkında olunmasını istiyor. Bu bağlamda; bir yandan açık kaynak kodlu projelere destek verdiklerini söyleyen ekip, ücretsiz olarak sunduğu araçların da dünyanın dört bir yanından kullanıcıya sahip olduğunu ifade ediyor. Bazı örnekler de veren OpenAI, Arnavutluk'un AB'ye uyumlu hâle gelmek için yapay zekâdan yararlandığını aktarıyor. Digital Green isimli bir firmanın ise OpenAI hizmetleriyle tarımsal yayım hizmetlerini 100 kat ucuzlattığı, böylelikle Kenya ve Hindistan'daki çiftçilerin gelirlerinin artırılmasının sağlandığı belirtiliyor.

OpenAI, Elon Musk'ın en sonunda yapay genel zekânın açık kaynaktan ibaret olmadığını da söylüyor. Hatta Ilya Sutskever, bir e-postada Elon Musk'a "Yapay zekâ geliştirmeye yaklaştıkça, daha az açık olmaya başlamak mantıklı olacak." diyor. Elon Musk da buna cevaben "Evet" ifadesini kullanıyor.

Gelelim taraflar arasındaki e-postalara:

Elon Musk'ın Greg Brockman'e gönderdiği ilk e-postanın bir bölümü (22 Kasım 2015)

Google veya Facebook 'un harcadığı parayla karşılaştırıldığında umutsuz görünmemek için 100 milyon dolardan çok daha büyük bir rakamla gitmemiz gerekiyor. Sanırım 1 milyar dolarlık bir finansman taahhüdüyle başladığımızı söylemeliyiz. Bu gerçek. Başkasının sağlamadığı her şeyi karşılayacağım.

Elon Musk'a gönderilen ve OpenAI'ın neden kâr amacı gütmesinin açıklandığını gösteren e-posta (31 Ocak 2018 - e-postayı gönderen kişi gizli tutuldu)





Ayrıca yapay genel zekâya ulaşmak hiç kolay değil. Eğer tarihsel eğilimler bir gösterge ise yapay zekâdaki ilerleme öncelikle bilgi işlem, veri ve altyapı gibi sistemler tarafından yönlendirilmektedir. Bugün kullandığımız temel algoritmalar 90'lı yıllardan bu yana büyük ölçüde değişmeden kaldı. Sadece bu da değil, bir yerde bir makalede yayımlanan herhangi bir algoritmik ilerleme, neredeyse anında yeniden uygulanıp bir projeye dahil edilebilir. Tersine, algoritmik ilerlemeler ölçek olmadan tek başına etkisizdir ve onları korkutucu hale getirir.



Bana öyle geliyor ki OpenAI bugün sadece para harcıyor ve finansman modeli Google ile ciddi şekilde rekabet edebilecek ölçeğe ulaşamıyor. Ciddi bir şekilde rekabet edemiyorsanız ancak çalışmaya devam ediyorsanız, aslında işleri daha da kötüleştiriyor ve onlara "bedavaya" yardım ediyor olabilirsiniz. Çünkü herhangi bir ilerlemenin kopyalanması ve geniş ölçekte hemen dahil edilmesi onlar için oldukça kolaydır.



Kâr amacı güden bir oluşum, zaman içinde daha sürdürülebilir bir gelir akışı yaratabilir ve mevcut ekiple birlikte muhtemelen çok fazla yatırım getirebilir. Ancak sıfırdan bir ürün oluşturmak, yapay zekâ araştırmalarının odağını çalacaktır, uzun zaman alacaktır ve bir şirketin Google ölçeğine "yetişip yetişemeyeceği" belirsizdir. Aklıma gelen en umut verici seçenek, daha önce de belirttiğim gibi, OpenAI'ın Tesla'ya bağlanması olacaktır. Diğer büyük şirketlerle (Apple ve Amazon gibi) bağlantıların uyumsuz şirket DNA'sı nedeniyle başarısız olacağına inanıyorum.



Buna bir "roket" benzetmesi yapayım. Tesla, Model 3'ün tüm tedarik zinciri, yerleşik bilgisayarı ve kalıcı bir internet bağlantısıyla roketin "ilk aşamasını" zaten inşa etmişti. Roketin fırlatılmasını sağlayacak "İkinci aşama", OpenAI'ın büyük ölçekli sinir ağı eğitimine dayanan, tamamen kendi kendini çalıştıran bir çözüm olacaktır. Yaklaşık 2-3 yıl içinde işleyen bir tam otonom sürüş çözümüyle çok sayıda araba/kamyon satabiliriz. Bunu gerçekten iyi yaparsak Tesla'nın piyasa değerini yükseltiriz ve bu geliri yapay zekâ çalışmalarını uygun ölçekte finanse etmek için kullanabiliriz.



On yıl içinde Google ölçeğinde sürdürülebilir sermayeye ulaşma potansiyeline sahip başka bir yol göremiyorum. Yapay zekânın en uç noktasında çalışmak ne yazık ki pahalıdır. Mesela Google 'da, DeepMind'ın yanı sıra Google Brain, Research ve Cloud da bulunmaktadır. Ve TensorFlow, TPU'lar ve tüm araştırmaların yaklaşık üçte birine sahipler (kendi AI konferanslarını bile düzenliyorlar).Ayrıca yapay genel zekâya ulaşmak hiç kolay değil. Eğer tarihsel eğilimler bir gösterge ise yapay zekâdaki ilerleme öncelikle bilgi işlem, veri ve altyapı gibi sistemler tarafından yönlendirilmektedir. Bugün kullandığımız temel algoritmalar 90'lı yıllardan bu yana büyük ölçüde değişmeden kaldı. Sadece bu da değil, bir yerde bir makalede yayımlanan herhangi bir algoritmik ilerleme, neredeyse anında yeniden uygulanıp bir projeye dahil edilebilir. Tersine, algoritmik ilerlemeler ölçek olmadan tek başına etkisizdir ve onları korkutucu hale getirir.Bana öyle geliyor ki OpenAI bugün sadece para harcıyor ve finansman modeli Google ile ciddi şekilde rekabet edebilecek ölçeğe ulaşamıyor. Ciddi bir şekilde rekabet edemiyorsanız ancak çalışmaya devam ediyorsanız, aslında işleri daha da kötüleştiriyor ve onlara "bedavaya" yardım ediyor olabilirsiniz. Çünkü herhangi bir ilerlemenin kopyalanması ve geniş ölçekte hemen dahil edilmesi onlar için oldukça kolaydır.Kâr amacı güden bir oluşum, zaman içinde daha sürdürülebilir bir gelir akışı yaratabilir ve mevcut ekiple birlikte muhtemelen çok fazla yatırım getirebilir. Ancak sıfırdan bir ürün oluşturmak, yapay zekâ araştırmalarının odağını çalacaktır, uzun zaman alacaktır ve bir şirketin Google ölçeğine "yetişip yetişemeyeceği" belirsizdir. Aklıma gelen en umut verici seçenek, daha önce de belirttiğim gibi, OpenAI'ın Tesla'ya bağlanması olacaktır. Diğer büyük şirketlerle (Apple ve Amazon gibi) bağlantıların uyumsuz şirket DNA'sı nedeniyle başarısız olacağına inanıyorum.Buna bir "roket" benzetmesi yapayım. Tesla, Model 3'ün tüm tedarik zinciri, yerleşik bilgisayarı ve kalıcı bir internet bağlantısıyla roketin "ilk aşamasını" zaten inşa etmişti. Roketin fırlatılmasını sağlayacak "İkinci aşama", OpenAI'ın büyük ölçekli sinir ağı eğitimine dayanan, tamamen kendi kendini çalıştıran bir çözüm olacaktır. Yaklaşık 2-3 yıl içinde işleyen bir tam otonom sürüş çözümüyle çok sayıda araba/kamyon satabiliriz. Bunu gerçekten iyi yaparsak Tesla'nın piyasa değerini yükseltiriz ve bu geliri yapay zekâ çalışmalarını uygun ölçekte finanse etmek için kullanabiliriz.On yıl içinde Google ölçeğinde sürdürülebilir sermayeye ulaşma potansiyeline sahip başka bir yol göremiyorum.

Elon Musk, bu e-postayı şöyle yanıtlıyor (1 Şubat 2018)

Tesla, OpenAI'ın Google'a kafa tutmasını sağlayacak tek yol. Ancak bu durumda bile Google'a karşı bir denge unsuru olma ihtimali sıfır değil ancak çok düşüktür.

Elon Musk, Ilya Sutskever'a bir e-posta daha gönderir (26 Aralık 2018)

Uygulamada ve kaynaklarda dramatik bir değişiklik olmadan OpenAI'ınn DeepMind/Google'a rakip olma olasılığına ilişkin değerlendirmem %0'dır. %1 bile değil. Keşke başka türlü olsaydı.Birkaç yüz milyon toplamak bile yeterli olmayacak. Ya yılda milyarlarca dolar harcanmalı ya da bu işi unutun gitsin.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya ve paylaşılan e-postaların tamamına buradan ulaşılabilir.

Elon Musk'ın cevabı: "Adını değiştir"

OpenAI'ın yukarıdaki açıklamalarını paylaştığı X paylaşımına, Elon Musk'tan çok kısa bir cevap geldi. Musk, "Adını değiştir" demekle yetindi.

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