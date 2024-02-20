Batık kripto para borsası FTX'in hapishanedeki CEO'su Sam Bankman-Fried'in son hâli paylaşıldı. 110 yıla kadar hapis cezası alması beklenen Bankman-Fried'in hapishaneden gelen fotoğrafı, geçmişiyle ilgisinin kalmadığını gösteriyor.

Kripto para camiasının en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Sam Bankman-Fried, bir süredir hapishanede. Yargılama süreci devam eden batık borsa FTX'in kurucusu, tam yedi ayrı dolandırıcılık girişiminden suçlu bulundu ve 110 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Sam Bankman-Fried'in kesinleşmiş cezası, 28 Mart'ta açıklanacak.

Bankman-Fried, o günler gelene kadar New York'ta bulunan Brooklyn ilçesindeki hapishanede vakit geçirmek zorunda. Ancak bu çok zor çünkü Brooklyn'deki hapishane, ABD'nin en sıkıntılı yerlerinden bir tanesi. Yaşam koşulları oldukça kötü olan hapishanede, internete erişim de yok. Buradaki mahkumlar, zamanlarının çok büyük bir bölümünü radyo dinleyerek geçiriyorlar.

Bu koşullar altındaki Sam Bankman-Fried'in ilk fotoğrafı paylaşıldı

Kripto para camiasında bilindik fenomenlerden bir tanesi olan Tiffany Fong, ultra kötü koşullar altında hayatını sürdürmeye çalışan Sam Bankman-Fried'in hapishanede çekilmiş olan bir fotoğrafını ilk kez yayımlayan kişi oldu. Söz konusu fotoğraf, Sam Bankman-Fried ile ceza çekmekte olan eski bir çete üyesi "G Lock" tarafından Fong'a verilmişti. Bir dönemler kripto para dünyasının en ünlü ismi olan ve şaşaalı bir yaşam süren Sam Bankman-Fried'in şimdi yaşadığı hayat, her şeyin nasıl tersine dönebileceğini anlatmaya yetiyor.

İşte Sam Bankman-Fried'in hapishaneden gelen ilk fotoğrafı:

*Sam Bankman-Fried'in hemen solundaki kişi, G Lock isimli hükümlü. Fotoğraftaki diğer kişiler ise mahremiyet nedeniyle, bizzat Tiffany Fong tarafından kapatıldı.

Fotoğrafı incelediğimizde dolandırıcılıktan hüküm giyen Bankman-Fried'in artık oldukça salaş giyindiğini görüyoruz. Saçı sakalı birbirine karışan CEO'nun çok temiz olmadığı da rahatlıkla anlaşılabiliyor. Bunun nedeni, az önce de belirttiğimiz gibi Brooklyn'deki hapishanenin kötü yaşam koşulları. Sam Bankman-Fried, temiz suya ulaşmakta bile zorluk çekiyor gibi görünüyor.

Yukarıdaki fotoğrafın ne zaman çekildiğini de açıklayalım. G Lock'un Tiffany Fong'a yaptığı açıklamaya göre yukarıdaki fotoğrafın tarihi, 17 Aralık 2023 ki bu söylemin doğru olması yüksek ihtimal. Tiffany Fong, söz konusu hapishanede sadece Noel ile Babalar Günü kutlamaları nedeniyle fotoğraf çekimine izin verildiğini açıkladı.