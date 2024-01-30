Zaten oldukça riskli olan kripto varlık yatırımları, bazen borsalar nedeniyle de yok olup gidebiliyor. Peki bir kripto para borsasının güvenilir olup olmadığını anlamak için neler yapmak gerekir?

Son yılların en tartışmalı yatırım araçları olarak kayıtlara geçen kripto varlıklar, son dönemlerde yine herkesin dilinde. Bunun en önemli nedeni, bir numaralı kripto para birimi olan Bitcoin'in (BTC) yükseliş trendine başlamış olması. Bu durum, kripto varlıkların pek çok kesimde konuşulmaya başlamasına neden oldu. Tabii BTC ile paralel olarak yükselen altcoin'ler, pek çok kişiye ciddi miktarlarda para kazandırdı.

Ancak bu demek değil ki kripto para camiasında her şey güllük gülistanlık. Dikkatsiz yatırımcılar, çoğu zaman borsalar nedeniyle tüm paralarını kaybedebiliyorlar. Net olmak gerekirse güvenli bir borsa seçmek zorundasınız. Peki doğru güvenli kripto para borsasını nasıl bulabiliriz? Hangi kripto borsası daha güvenli? Kripto para borsasında güvenliği belirleyen kriterler hangileri?

Kripto para borsalarının güvenliği neden çok önemli?

Hangi kripto varlığa yatırım yaparsanız yapın, öncelikli olarak kendi güvenliğinizi sağlamak zorundasınız. Çünkü bir şekilde yatırım yapıyor ve buradan kazanç elde etmek istiyorsunuz. Bu bağlamda; bireysel olarak alabileceğiniz tedbirler arasında güçlü şifre kullanımı ve iki faktörlü doğrulama gibi temel şeyler bulunur. Ancak olay, sizin kendi güvenliğinizi sağlamanızla bitmiyor. Tercih ettiğiniz borsanın da bazı güvenlik kriterlerini karşılaması gerekiyor.

Bir kripto para borsası için en önemli risklerden bir tanesi, hiç şüphesiz siber saldırılardır. Bilgisayar korsanları, milyarlarca dolara ulaşan fonları ele geçirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. İşte bu noktada, bir borsanın güvenlik açıklarına karşı tedbirler alması gerekmektedir. Ancak olay bundan ibaret değil. Yatırım yapacağınız borsaya mutlaka güvenmeli ve yasal kimliği olduğundan emin olmalısınız. Tüm bunlara ek olarak; borsanın sizin paranızı kendi amaçları uğruna kullanmaması da oldukça önemli.

Kripto para borsası seçerken dikkat edilmesi gereken güvenlik kriterleri

Paranızı kaybetme riskiyle karşı karşıya gelmemek için güvenilir bir borsa tercih etmeniz gerektiği konusunda anlaştığımızı umuyoruz. Peki bir kripto para borsası seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler neler? Gelin başlıklar hâlinde, artık standartlaşmış olan kriterlere yakından bakalım.

KYC (Know Your Customer)

Know Your Customer veya sektörde bilindiği ismiyle KYC, bir borsanın güvenilir olduğunu anlamada önemli bir etkendir. Zira KYC sistemi ile borsa, kullanıcının kimlik bilgisini alır ve bir kontrol sürecinden geçirir. Eğer bir borsa kullanıyorsanız ve o borsada KYC sistemi bulunmuyorsa makul bir şüpheye düşebilirsiniz.

SSL/TLS sertifikaları

İnternet protokolü sertifikaları, sadece borsalar için değil tüm internet siteleri için kritik önem arz etmektedir. Bu güvenlik sertifikaları, kullanıcı verilerinin kripto para borsasının merkez sunucularına güvenli bir biçimde taşınıp taşınmadığını gösterir. Eğer tercih ettiğiniz borsada söz konusu sertifikalar yoksa zaten internet tarayıcınız tarafından uyarılırsınız. Arkanıza bile bakmadan kaçın...

2FA desteği

İnternet kullanımının yaygınlaşması, 2FA olarak da bilinen iki faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini zorunlu hâle getirdi. 2FA sistemleri, genel olarak bir mecraya giriş yaparken birden çok kez doğrulama yapılmasını zorunlu kılıyor. Kullanacağınız borsada 2FA desteği yoksa o borsa, güvenliğinizi yeterince önemsemiyor demektir. Çünkü 2FA sistemlerinin internet sitelerine entegrasyonu çok kolay. Hâl böyleyken bu entegrasyonun yapılmaması, açıkça art niyet göstergesidir.

Rezerv kanıtı sunabilmesi

Bir kripto para borsasının finansal sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin en önemli göstergelerinden biri rezerv kanıtıdır. Peki nedir bu rezerv kanıtı? Rezerv Kanıtı, bir kripto para borsasının kullanıcı fonlarını saklayıp saklamadığının göstergesidir. Rezerv kanıtı raporlamalarını düzenli olarak paylaşan kripto para borsaları, herhangi bir saldırı, iflas, pazardan çekilme durumunda, kullanıcı varlıklarının güvenliğini ve geri ödeneceğini de taahhüt etmiş olur. Rezerv kanıtı sunan kripto para borsaları, müşterilerin yatırdığı paraları eşdeğer bir biçimde saklar, bu fonları başka bir amaçla kullanmaz. OKX ve Binance gibi dünyaca ünlü kripto para borsaları, düzenli olarak rezerv kanıtları sunmaktadırlar. Hatta OKX, her müşterinin 1 dolarlık yatırımı için bile 1 dolarlık "Risk Kalkanı" oluşturduğunu açıklamıştır.

Soğuk cüzdan desteği

Güvenlik dünyasındaki genel kabullerden biri, internetle herhangi bir teması olan bir donanım ve cihazın, güvenlik risklerine açık olduğu gerçeğidir. Soğuk cüzdan teknolojisi ise dijital varlıkların, hiçbir şekilde internete bağlı olmayan, çevrimdışı cihazlarda depolanması anlamına gelir. Bu soğuk cüzdanlar, özel şifreleme anahtarları ve gelişmiş şifreleme standartlarıyla korunur. Kullanıcılar, bu özelliği sunan kripto para borsalarında dilerlerse varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklamayı tercih edebilir. Soğuk cüzdan, bankaların şubelerinde yer alan kasalara benzetilebilir.

Hayatımıza yeni yeni entegre olan web3 tabanlı cüzdanlar da son dönemlerde önemli hâle geldi. Bu bağlamda; yine OKX gibi borsalarda özel web3 cüzdanları bulunmaktadır. OKX'in sunduğu web3 cüzdanı, 11 Bitcoin ağı arasında dijital varlık ve NFT ticaretini mümkün kılmaktadır. Eğer merkeziyetsiz finans sistemleriyle de ilgileniyorsanız bunun önemli bir detay olduğunu aklınızdan çıkartmayın.

Borsanın yasal ve regülasyonlarla uyumlu olması

Bir kripto para borsasının güvenilir olduğunu gösteren işaretlerden biri de faaliyet gösterdiği pazardaki ticari varlığıdır. Şayet bir kripto para borsası, faaliyet gösterdiği pazarda bir ticari unvan ile şirketleşmişse o şirketin o ülkenin ticaret kurallarına ve ilgili endüstrisini düzenleyen regülasyonlara tabi olduğu varsayılabilir. Bir müşteri, şikayeti durumunda, ilgili borsaya dava açabilir, yasal varlığı olan şirkette bir hukuki muhatap bulabilir. Ayrıca kripto para borsalarının, faaliyet gösterdikleri pazarların yerel mali otoritelerinin belirlediği regülasyonlara, kripto paralara ilişkin mevzuatlara uyum sağlaması gerekir.

Güvenliği sağlamak için yaptıkları iş birlikleri

Kripto para ekosistemi, yalnızca borsaların olmadığı, kripto analitiği, kripto para güvenliği, kripto para istihbaratı, blokzinciri güvenliği gibi alanlarda çalışan pek çok girişim ve şirketin olduğu geniş bir ekosistemdir. Örneğin Fireblocks gibi endüstri çapında kabul görmüş kripto para saklama (custody) çözümleri sağlayıcıları, CertiK gibi tam kapsam güvenlik çözümleri sağlayıcıları, HyperNative gibi güvenlik açığı uyarı hizmeti sağlayıcıları, ekosistemin paydaşları arasında yer alır. Müşteri gözünde güvene önem veren ve iş sürekliliğini önemseyen kripto para borsaları, bu şirketlerle partnerlik kurar ve düzenli denetimler gerçekleştirir. Kripto güvenliği alanına odaklanan şirketlerle ortaklık kurduğunu açıkça ifade eden ve denetim sonuçlarını da şeffaflıkla paylaşan borsalar, paylaşmayanlara kıyasla daha güvenlidir.

Bunu biraz daha genişletmek gerekirse; OKX isimli borsa üzerinden bir örnek verebiliriz. Mesela OKX borsasında kimlik avı saldırılarını önlemek için tasarlanmış bir koruma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar için benzersiz kodlar sağlanır ve bu kodlar, müşterilere gönderilen e-posta'larda bulunur. E-posta'da bulunan kod ile kullanıcının özel kodu aynı ise söz konusu içerik gerçekten de OKX tarafından gönderilmiş demektir. Birkaç borsa daha buna benzer güvenlik sistemleri kullanmaktadır.

7/24 destek hizmetleri

Bir borsanın güvenli olup olmadığını gösteren ve yatırımcıya güven veren konulardan biri de 7/24 kullanıcı desteği hizmetidir. Bu anlamda, güvenilir finansal kuruluşların pek çoğu, müşteri hizmetlerini ve kullanıcı deneyimini işin merkezine alır ve stratejik bir öncelik olarak görür. Müşteri problemlerine, soru ve taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek için çağrı merkezi, sohbet botu, WhatsApp destek hattı, sosyal medya gibi kanallarda 7/24 aktif destek sağlayan ekipler istihdam eder. Bu sayede müşteriler, herhangi bir soru veya sorunda günün her saati muhatap bulabilir. Bu da bir borsanın o pazardaki faaliyetini ne kadar ciddiye aldığını ve müşteri memnuniyetini ne ölçüde gözettiğini gösteren özelliklerden biridir.