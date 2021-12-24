Galaksimizde 70’den Fazla ‘Yetim Gezegen’ Keşfedildi

Uzay araştırmacıları, şu ana kadarki en fazla sayıya sahip ‘yetim gezegenler’ grubunu keşfetti. Sayısı 70’ten fazla olan yetim gezegenler, 20 yıllık bir gözlem sonucunda keşfedildi. Evrende başıboş dolaşan bu gezegenler, sayılamayacak kadar çok olabilir.

Teknolojinin hiç olmadığı kadar büyük bir hızla gelişmesi, uzay çağında yaşadığımızı giderek daha da fazla hissettiriyor. Komşu gezegenimiz Mars’ta fotoğraflar çektiğimiz ve öte gezegenlerden haber getirmek için uzay araçları yolladığımız bu ilginç dönemde rekor kıran yeni bir keşif daha yapıldı. Çarşamba günü Nature Astronomy adlı bir dergide yayınlanan makale, Samanyolu Galaksisi’nde 70’ten fazla yeni yetim gezegen keşfedildiğini paylaştı.

Akrep (Scorpius) ve Yılancı (Ophiuchus) takımyıldızlarında keşfedilen ve sayısı 70’in üzerinde olduğu tahmin edilen yetim gezegenlerin Jupiter kadar büyük kütlelere sahip oldukları düşünülüyor. Peki, nedir bu ‘yetim gezegenler’? Yetim gezegenler, Güneş Sistemi’miz gibi herhangi bir yıldız sistemine sahip olmayan ve evrende bir nevi başıboş dolaşan gezegenler. Yıldız gibi aydınlatıcı bir ışık kaynağına yakın olmadıkları için tespit edilmeleri de bir hayli zor. Ancak 20 yıllık bir çalışmanın sonucunda rekor kıran bu yeni keşif yapılabildi.

Sadece Samanyolu Galaksisi’nde milyarlarca başıboş galaksi var:

Fransa’daki Bordeaux Astrofizik Laboratuvarı’nda astronom olan Núria Miret-Roig ve Avusturya’da Viyana Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, Avrupa Uzay Ajansı’nın 20 yıllık gözlem verilerinden yola çıkarak geçtiğimiz birkaç milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen yetim gezegenlerden gelen ‘ısı belirtileri’ sayesinde bu keşfi yapabildi. Her ne kadar keşfedilen bu yetim gezegenler grubu şu ana kadarki en fazla sayıya sahip olsa da yalnızca bizim galaksimiz içerisinde başıboş dolaşan milyarlarca gezegen olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), bu keşifler sayesinde yetim gezegenlerin oluşum süreci hakkında kayda değer bilgiler elde edilebileceğini belirtiyor. Oluşum süreçleri hakkında çeşitli teoriler olsa da en fazla öne çıkan senaryo, bu gezegenlerin bir yıldız çevresinde oluşup daha sonra çarpışmalar veya başka cisimlerin çekim kuvvetleri sonucunda yörüngelerinin dışına çıktığına işaret ediyor.