James Web Uzay Teleskobu Nihayet Bu Hafta Fırlatılıyor

NASA’nın orijinalinde 2007 yılında fırlatmayı planladığı James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 15 yıllık gecikmenin ardından bu hafta uzaya gönderiliyor. Teleskobun evreni daha iyi anlamamızı sağlaması hedefleniyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), galaksimiz ve evrenin derinliklerini daha iyi inceleyebilmek için uzun süredir bir teleskop geliştiriyordu. Emektar Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak olan James Webb Uzay Teleskobu isimli bu teleskop, NASA başkanlığında Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve 15 farklı devletin ortak yürüttüğü bir projeydi.

1996 yılında geliştirilme sürecine başlanan James Webb Uzay Teleskobu’nun ilk olarak 2007 yılında fırlatılması planlanıyordu. Fakat defalarca büyük değişime uğratılan James Webb’in tamamlanma tarihi 2016’ya kadar uzadı. Ardından testler başladı, istenilen özellikler eklendi, yeniden test edildi derken teleskop, günümüzde halen uzayda değil, yer yüzünde yer alıyor. Bugünse NASA, en sonunda neredeyse tam 15 yıl geciken fırlatmanın ne zaman yapılacağını açıkladı.

James Webb Uzay Teleskobu en sonunda gönderiliyor:

NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun 24 Aralık’taki fırlatışının kesinleştiğini duyurdu. Bugüne kadar toplam 10 milyar dolardan fazla paraya mâl olan James Webb Uzay Teleskopu, 24 Aralık günü TSİ 15.20’de Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariana5 roketiyle birlikte uzaya gönderilecek.

James Webb Uzay Teleskobu ne amaçlıyor?

James Webb Uzay Teleskobu, tıpkı atası Hubble gibi uzayın derinliklerini incelemekle yükümlü olacak. Fakat teleskop, Hubble’ın aksine Güneş’ten çok daha uzak bir noktada bulunacak. Uzay teleskopu, bundan 14 milyar yıl önce doğan ilk yıldızların ışığını yakalamak ve öte gezegenleri detaylı bir şekilde incelemekle yükümlü olacak.