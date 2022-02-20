Samanyolu Tarafından Yutulan Kayıp Galaksinin Kalıntıları

Samanyolu Galaksisi tarafından yutulan kayıp galaksinin kalıntıları tespit edilerek geçtiğimiz günlerde bilim camiasında oldukça ses getirdi. Gaia uzay aracı Samanyolu Galaksisi'nde bulunan daha önce bilinmeyen bir kayıp galaksinin kalıntılarını tespit etti.

Geçtiğimiz aylarda; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’tan gök bilimcilerin oluşturduğu bir araştırma ekibi, Samanyolu’nu birbirine bağlayan ‘tüy’ benzeri bir gaz köprüsünü gözlemlemişti. Şili'de gerçekleştirilen gözlemin detayları geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı.

Astrofizik Dergisi’nde yayınlanan makaleye göre bu madde, galaktik merkezden uzanarak galaksinin iki sarmal kolunu birleştiriyor. Araştırmacılar, böyle bir yapının ilk kez görüntülendiğinin altını çizmişti. Şimdi ise Samanyolu Galaksisi'nde hiç bilinmeyen bir kayıp galaksinin kalıntıları keşfedildi.

Samanyolu tarafından yutulan kayıp galaksinin kalıntılarını Gaia uzay aracı tespit etti

Avrupa Uzay Ajansı'nın 2013 yılında Samsyolu Galaksisi'nin içindeki birçok yıldızı gözlemlemek için gönderdiği Gaia uzay aracının gelen ve detayları önümüzdeki ayrlarda açıklanacak olan 3. verisi gökbilimciler tarafından araştırıldı. Araştırmaların sonucunda ise Gaia uzay aracı Samanyolu Galaksisi tarafından içine çekilen bir kayıp galaksinin kalıntılarını tespit edildi.

Gaia uzay aracının getirdiği verilere dayanarak araştırma yapan gökbilimciler bu yeni keşfedilen galaksinin anlamı ise Yunan mitolojisinde tanrıça Gaia'nın çocuklarından olan "Pontus" adını verdi. Uzay aracından gelen raporlara göre de Pontus Galaksisi yaklaşık olarak 8 ila 10 milyar yıl önce Samanyolu'na düştüğü belirtildi.

Son olarak Gaia uzay aracı ile ilgilenen gökbilimciler yaptığı gözlemlerde Samanyolu Galaksisi'nin gelişiminin yavaş da olsa hâlâ devam ettiği açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı bu konu hakkında diğer açıklamaları 13 Haziran 2022'de yapacağını belirtti.