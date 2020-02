Aksiyon sinemasının iki efsane ismi Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’i bir araya getiren The Iron Mask, ilk fragmanı ile karşımıza çıktı. Yönetmenliğini Oleg Stepchenko’nun yaptığı fantastik-macera türündeki film, 10 Nisan’da vizyona girecek.

İlk olarak 2019 yılında, Journey to China: The Mystery of Iron Mask ismi ile vizyona giren The Iron Mask, bu kez Avrupa’ya yelken açıyor. Rus-Çin ortak yapımı olan film, aksiyon sinemasının efsaneleri Jackie Chan ve Arnold Schwarzenegger’i bir araya getiriyor.

2014 yapımı The Forbidden Kingdom adlı filmin devamı niteliğinde olan The Iron Mask, nefes kesen dövüş sahnelerine ve birbirinden etkileyici görsel efektlere ev sahipliği yapıyor. 18. yüzyıla yolculuk yapacağımız filmde, Uzak Doğu Rusyasını haritalamak ve Çinli prensesleri veya başka bir şeyi kurtarmak için görevlendiren Jonathan Green (Jason Flemyng) adlı bir haritacıyı takip ediyoruz.

Kült bilim kurgu serisi Terminatör ile adını efsaneler arasına yazdıran Schwarzenegger, Londra Kulesi’nin yılmaz koruyucusu olan James Hook karakteri ile karşımıza çıkacak. Çinli dövüş ustası ve aktör Chan ise hapsedildi kuleden kaçmaya çalışan Master karakterine hayat verecek. Xingtong Yao, Anna Churina, Rutger Hauer ve Charles Dance, filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Hem oyuncu kadrosu hem de merkezine aldığı hikaye olarak iddialı bir film olan The Iron Mask, ejderha ve sihir gibi fantezi dünyasının olmazsa olmaz unsurlarını bizlere sunuyor. Yönetmen koltuğunda Rus sinemacı Oleg Stepchenko’nun oturduğu film, 10 Nisan’da İngiltere’de vizyona girecek. Aynı tarihten dijital olarak da izleyicilerin beğenisine sunulacak olan The Iron Mask’ın ülkemizde vizyona girip girmeyeceği ise henüz belli değil.

The Iron Mask fragmanı