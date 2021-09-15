Şampiyonlar Ligi'nin bugün oynanacak Beşiktaş - Dortmund maçı, Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki karşılaşma Exxen'de nasıl izlenir? Tüm cihazlar için detaylarıyla anlattık.

Acun Ilıcalı'nın 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan platformu Exxen, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ülkemizdeki yayın haklarını satın aldı. Maçların tamamı Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Bu durum özellikle Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi gündeme gelmiş ve futbol severler maçların şifresiz olarak yayınlanmasını istemişti. Ancak bu talep karşılık görmedi.

Peki maçlar Exxen üzerinden nasıl izlenir? Akıllı TV, bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinden maçları takip etmek isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Adım adım anlattık.

Exxen nasıl izlenir?

Exxen, akıllı TV’de nasıl izlenir?

Eğer bir akıllı TV'niz varsa ve maçları buradan izlemek istiyorsanız, öncelikle TV'nize Exxen uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından uygulamaya üye girişi yapıp spor paketi kapsamındaki üyeliğiniz ile maçları takip edebilirsiniz.

Exxen, akıllı olmayan TV’de nasıl izlenir?

Akıllı bir televizyonunuz yoksa ama yine de Exxen'de yayınlanacak maçları takip etmek istiyorsanız ne yazık ki bunu doğrudan yapmanın bir yolu yok. Fakat eğer televizyonunuzda bir HDMI bağlantısı varsa, bilgisayarınızı televizyonunuza bağlayarak yayını izleyebilirsiniz. Ayrıca Mi TV Stick gibi akıllı cihazlar alarak da akıllı olmayan televizyonunuz üzerinden Exxen'de yayınlanan maçları takip edebilirsiniz.

Exxen, akıllı telefonda nasıl izlenir?

Exxen'de yayınlanacak maçları akıllı telefonunuzdan izlemek için önce telefonunuzun uygulama mağazasından Exxen'i indirmeniz gerekiyor. Ardından giriş yaparak spor paketi kapsamında olan üyeliğiniz ile maçları takip edebilirsiniz.

Exxen, bilgisayarda nasıl izlenir?

Bilgisayarınız üzerinden tarayıcıda doğrudan 'exxen.com/tr' adresini ziyaret edip üye girişi yaparak maçları izlemeye başlayabilirsiniz.

Exxen'de maçları takip etmek için sunulan spor paketi ve üyelik fiyatları nedir?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek için standart üyelik paketine ek olarak ''EXXENSPOR'' üyeliği satın almak gerekiyor. Bu paketin reklamlı ve reklamsız alternatiflerinin fiyatları ise şöyle;

Reklamlı;

Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 34,8 TL

Aylık Paket (Taahhütsüz): 49,8 TL

Reklamsız;

Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 44,8 TL

Aylık Paket (Taahhütsüz): 59,8 TL

Her iki pakette de standart Exxen üyeliğine ek olarak maçları izleyebiliyorsunuz. Yani tüm Exxen içerikleri için üyeliğiniz olmuş oluyor.

Exxen'e nasıl üye olunur?

Exxen'e üye olmak için;

#1. Adım: exxen.com/tr adresini ziyaret edin.

#2. Adım: Anasayfada yer alan ilgili kısma ad - soyad ve e-posta bilgilerinizi girerek ' Üye Ol ' butonuna tıklayın.

' butonuna tıklayın. #3. Adım: Karşınıza çıkan ekranda şifre ve telefon numarası bilgilerinizi girin.

#4. Adım: Üyelik sözleşmesini kabul edin ve ' Devam Et ' seçeneğine tıklayın.

' seçeneğine tıklayın. #5. Adım: " EXXENSPOR " başlığı altında bulunan " İncele " butonuna tıklayın.

" başlığı altında bulunan " " butonuna tıklayın. #6. Adım: Reklamlı ve reklamsız üyelik seçeneklerinden size uygun olanı seçin ve ' Abonel Ol ' deyin.

' deyin. #7. Adım: Ödeme sayfasında ilgili alanları doldurup üyelik işleminizi tamamlayın.

Exxen'i akıllı telefonlarınıza indirmek için;