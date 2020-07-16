Samsun'da Bir Vatandaş, Böbreğini Satışa Çıkardı

Samsun'da bir vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla böbreğini satışa çıkardığını açıkladı. Kolluk kuvvetlerinin dikkatlerinden kaçmayan bu olay, vatandaşın gözaltına alınmasıyla son buldu. İfadesi alınan vatandaş serbest bırakıldı.

İnternetin popüler şakalarından bir tanesi gerçek oldu. Daha çok aşırı seviyede pahalı olan bir ürün satışa çıktığımızda gördüğümüz bu şakada bazı mizahşörler, ödeme yöntemlerinin arasına böbrek seçeneğini de ekliyorlar. İşte bu durum, Samsun'da gerçek oldu. Bir vatandaş, böbreğini internet üzerinden satışa çıkardığını açıkladı.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşamını sürdüren A.K. isimli vatandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda "satılık böbrek var" ibaresine yer veriliyordu ve A.K., bu ilanın altına kendi telefon numarasını koymuştu. Ancak bu durum, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin gözünden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre siber polis ekipleri, A.K. isimli vatandaş ile irtibata geçmişler. Ardından da bu vatandaş, Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından organ ve doku ticareti suçundan gözaltına alınmış. İfadesine başvurulan vatandaş, maddi zorluklar çektiğini ve bu şekilde dikkat çekmeye çalışarak esas amacının yardım toplamak olduğunu ifade etmiş.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre söz konusu vatandaş, gözaltındaki sorgusunun ardından savcının talimatı ile serbest bırakılmış. Böbreğini satışa çıkaran vatandaşın amacının gerçekten de dikkat çekmek için mi olduğu şu an için bilinmiyor.