Xiaomi'nin en yeni akıllı bilekliği Mi Band 5, ithalatçı garantili olarak Türkiye'de satışa sunuldu. Beklentileri karşılayan bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, tüketicilerin ilgisini çekebilir.

Mi Band serisi ile akıllı bileklik pazarının hakimi konumunda bulunan Xiaomi, yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 5’i yaklaşık bir ay önce duyurmuştu. Mi Band 4’ün güncellenmiş ve iyileştirilmiş versiyonu olarak değerlendirilen Mi Band 5, bugün itibarıyla Türkiye’de de ithalatçı garantili olarak satışa sunulmuş durumda.

Cihazın hemen altında manyetik şarj özelliğine sahip olan Mi Band 5, bu sayede bilekliği kordondan çıkarmadan şarj edebilmeyi mümkün kılıyor. 11 farklı spor moduna sahip olan bileklikte ayrıca kadın sağlığı modu da bulunuyor. Mi Band 5’in bir diğer özelliği ise cihaz üzerinden akıllı telefon kamerasının kontrol edilebiliyor olması.

Xiaomi Mi Band 5, özel tasarımı sayesinde 5 ATM basınca kadar suya dayanabiliyor. Uyku takip ve barometre gibi özelliklere de sahip olan cihaz, Mi Band 4’e kıyasla daha gelişmiş sensörlere sahip ve bu sayede daha hassas ölçümler gerçekleştirebiliyor.

Bugün itibarıyla çevrimiçi alışveriş sitelerinde listelenmeye başlanan Xiaomi Mi Band 5, 319,90 TL kampanyalı satış fiyatına sahip. Cihazın asıl fiyatının ise 399,90 TL olduğu belirtiliyor.

Xiaomi Mi Band 5 özellikler