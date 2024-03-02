Yeni bir iddiaya göre Samsung, 2025'te akıllı telefonlarındaki işlemci politikasını değiştirecek. Buna göre hiçbir Galaxy S Serisi telefonda Snapdragon işlemci bulunmayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S24 serisini nispeten yeni satışa sunmuş olmasına rağmen 2025 yılına ilişkin planları hakkında şimdiden yeni bilgiler gelmeye başladı. OrexDa kullanıcı adına sahip sızıntı kaynağının X'teki paylaşımına göre Samsung, önümüzdeki yıldan itibaren akıllı telefonlarında yeni bir işlemci politikasına geçiş yapacak.

Bilmeyenler için hatırlatalım; Samsung, aynı akıllı telefon modelini farklı ülkelerde farklı işlemcilerle satışa sunabiliyor. Örneğin ABD'de ya da Çin'de Snapdragon işlemciye sahip olan bir model, Türkiye'de Exynos işlemciyle satışta olabiliyor. Bu durum, özellikle Türkiye'deki kullanıcıların tepkisini çekiyordu çünkü pek çok kişi, Snapdragon işlemcili modeli kullanmak istiyordu.

Samsung Galaxy S25, tüm dünyada Exynos işlemciyle satışa sunulabilir...

OrexDa'ya göre artık Snapdragon işlemci mi Exynos işlemci mi yoksa Mediatek işlemci mi kullanacağınız, seçtiğiniz modele göre belli olacak. Çünkü iddiaya göre Samsung, ülkeye göre farklı işlemci tercih etme politikasından vazgeçip, modele göre farklı işlemci politikasına geçiş yapacak.

2025 yılından itibaren Samsung telefonların işlemcileri şu şekilde olabilir:

Samsung Galaxy Z Serisi - Snapdragon işlemci

- Snapdragon işlemci Samsung Galaxy S Serisi - Exynos işlemci

- Exynos işlemci Samsung Galaxy A Serisi - Mediatek ya da Exynos işlemci

Buna göre tanıtılmasına yaklaşık 10 ay olan Samsung Galaxy S25, tüm dünyada Exynos 2500 işlemciyle satışa sunulacak. Samsung'un Türkiye'de zaten Exynos işlemci tercih ettiğini düşünürsek bizim için çok fazla bir şey değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Yalnızca artık sadece Türkiye ya da Avrupa'daki değil tüm dünyadaki Galaxy S Serisi hayranları "Snapdragon işlemci istiyoruz!" diye şikayet edecek.

Tabii şu an için bu iddiaların doğrulanmadığını ve şüpheyle yaklaşmak gerektiğini unutmayalım. Samsung, hiçbir zaman böyle bir değişiklik planlanmamış olabilir ya da planlamışsa bile gelebilecek tepkiler nedeniyle vazgeçebilir.

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