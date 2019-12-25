Samsung, 25 Watt Hızlı Şarj Destekli Powerbank Geliştiriyor

Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni bir powerbank, alınan sertifikalarla ortaya çıktı. Sertifikalarda yer alan bilgilere göre bu powerbank, 10 bin mAh kapasitesinde ve 25 watt kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza çok önemli bir sorun da girdi. Bu sorun, pek çoğumuzun tahmin edebileceği gibi bataryalarla ilgili. Akıllı telefonların bataryaları belirli bir kapasiteye sahip ve bu kapasite, telefonun kullanımına bağlı olarak bir süre sonra verimini kaybediyor. Hal böyle olunca da teknoloji üreticileri, akıllı telefonları şarj edebilmek için "powerbank" ismindeki taşınabilir şarj üniteleri üretmeye başladılar.

Şimdiyse Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı. ABD'nin Federal İletişim Kurulu'ndan bir uygunluk sertifikası alan bu powerbank'in, pek çok özelliği de ortaya çıkmış durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, çok önemli bir özelliğe sahip olan bu powerbank'in neler sunabileceğine yakından bakalım.

Samsung'un 25 W hızlı şarj destekli powerbank'i böyle görünecek

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni powerbank'i 10 bin mAh kapasiteye sahip. Ürünün sertifika içerisinde yer alan görüntüsüne göre kablosuz şarj desteğinin de olacağını açıkça görebiliyoruz. Ancak bu powerbank'in kablosuz şarj desteğinin kaç watt desteğinde olacağına dair herhangi bir bilgiye yer verilmiyor. Beklentiler, bu powerbank'in kablosuz şarj desteğinin 15 watt olacağı yönünde.

Powerbank'in belki de en dikkat çekici özelliği, kablolu şarj desteğinin 25 watt olması. Yani bu powerbank, pek çok şarj adaptörünün bile sunamadığı bir hızda şarj desteğine sahip. Üstelik görünen o ki bu powerbank, iki adet USB Type-C girişine sahip olacak. Bu girişlerden bir tanesinin cihazın kendisini şarj etmek için diğerinin ise başka bir cihazı şarj etmek için hazırlandığı düşünülüyor.

Samsung'un yeni powerbank'inin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Ancak Samsung, Galaxy Note10 serisiyle birlikte cihazlarına sunduğu hızlı şarj desteğini, bu powerbank ile desteklemek istiyor gibi görünüyor. Bu da teknoloji devinin, yeni powerbank'i için çok da oyalanmayacağını ortaya koyuyor.