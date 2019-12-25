Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdiye dek hakkında hiçbir bilgi açıklanmayan gizemli yapay zekâ teknolojisi Neon'u CES 2020'de tanıtacak. Teknolojinin ne olduğu merakla beklenirken bazı kullanıcılar ise konsept hakkında fikirlerini öne sürdüler.

Ödüllü yönetmen Shekhar Kapur'un bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Samsung, kullanıcıların 'en iyi arkadaşı' olacak yeni bir yapay zekâ teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor ve bunu CES 2020’de karşımıza çıkaracak. ‘Neon’ adı verilen proje, elektronik üreticisinin Samsung STAR Labs ekibi tarafından geliştiriliyor.

STAR Labs Başkanı Pranav Mistry, 16 Aralık’tan beri ‘Neon’ hakkında bazı tweet'ler atıyordu. Bugün Kapur tarafından atılan tweet ise boşlukları doldurdu. Her ne kadar Kapur ve Neon ekibi bir süredir yeni teknolojiye dair farklı paylaşımlarda bulunuyor olsalar da projenin tam olarak ne olduğu hâlâ daha bilinmiyor.

Neon, sesli asistan Bixby için bir geliştirme sunuyor olabilir:

Bu noktada Neon’un kendi sitesi de projenin ne olduğu hakkında çok fazla bilgi vermedi ve yalnızca ne olduğu anlaşılamayan zihin bulandırıcı bir video paylaşmakla yetindi. Konuyla yakından alakalı olan bazı kişiler, Neon teknolojisinin Samsung’un sesli asistanı Bixby ile alakalı olabileceğini veya bir tür giyilebilir teknoloji olabileceğini öne sürüyor.

Teknolojinin Bixby ile alakalı olabileceği düşüncesini akıllara getiren şey ise Samsung’un araştırma sayfasında yer alan bir matriste Bixby logosunun kullanılması oldu. Bununla birlikte yapay zekâ destekli asistanlar, 5G dünyasının potansiyel işletim ve arayüz sistemlerinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak teknoloji devi Samsung’un, sesli asistanını bir adım öteye taşıyabilecek yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor olması oldukça makul görünüyor.

Neon, Bixby'nin bir evrimi olabilir ancak Samsung’un yapay zekâ araştırmasının derinliğini gösteren konsept bir ürün olma ihtimali de oldukça yüksek. Tüm bu sorularımızın yanıtlarını 7 Ocak 2020’de başlayacak olan CES 2020 konferansında almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz.