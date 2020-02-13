Samsung, 10.000 mAh Kapasiteli Yeni Powerbankini Duyurdu

Samsung, bir tanesi 10 bin mAh'lık bir powerbank, diğeri ise 45 watt destek sunabilen bir araç şarj cihazı olmak üzere iki yeni ürününü duyurdu. Şirketin yeni powerbank modeli, 25 watt hızlı şarj desteğinin yanı sıra 7.5 watt kablosuz şarj desteği de sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fazlasıyla hareketli bir hafta geçiriyor. 11 Şubat akşamı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20'yi, katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip'i ve yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+'ı duyuran şirket, bugün itibarıyla da yeni powerbanki ve araç şarj cihazını tüketicilerle buluşturdu.

Samsung'un yeni powerbank modeli, 10.000 mAh kapasiteli ve 25 watt hızlı şarj desteği sunuyor. 1 Adet USB Type-A ve 2 adet de USB Type-C bağlantı girişine sahip olan powerbank, aynı anda iki cihazın şarj edilebilmesine imkan sağlıyor. Doğrudan şarj özelliğine de sahip olan powerbank, bir yandan şarj edilirken diğer yandan da farklı bir cihazı şarj edebiliyor.

Samsung'un yeni powerbanki, kablosuz şarj desteğine de sahip olarak geliyor. Maksimum 7.5 watt destek sunabilen kablosuz şarj desteği, böylelikle tüketicilerin işlerini daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Bu powerbankin ulaşılabilirliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Samsung, yeni powerbankinin fiyatının 79.99 dolar (yaklaşık 485 TL + vergiler) karşılığında satın alınabileceğini duyurdu.

Samsung'un araç çakmaklıklarına takılarak kullanılabilecek yeni araç içi şarj cihazı ise USB Type-C bağlantısında 45 watt, USB Type-A bağlantısında ise 15 watta kadar destek sunuyor. USB Power Delivery desteği olan ürünler, bu aparat aracılığıyla daha da hızlı şarj olabiliyorlar. Samsung, bu ürününün fiyatını ve ulaşılabilirlik tarihini açıklamadı.