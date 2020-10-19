Samsung Galaxy A Serisinin En İyi 6 Telefonu

Akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile ön plana çıkarlar. Performans canavarı olan bu cihazlar, bu özellikleriyle dikkat çekiyor olsalar da özellikle teknolojinin biraz tuzlu fiyatlara mal olduğu ülkelerde oldukça pahalı fiyat etiketlerine sahip oluyorlar. Bu yüzden de akıllı telefon üreticileri bütçe dostu ancak performanslı modeller de piyasaya sürüyor.
Bütçe dostu modellerin piyasaya sürüldüğü serilerden biri de Samsung Galaxy A serisi. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu serisi altında hem bütçe dostu hem de performanslı modellerini piyasaya sürüyor. Dilerseniz gelin Samsung Galaxy A serisi altında satılan en iyi telefonlara birlikte bakalım.
Samsung Galaxy A serisi en iyi telefonları:
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A10
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Samsung Galaxy A80
- Ekran: 6.7 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 (8 çekirdek) 2.2 GHz
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Kamera (Ön - Arka): 48 MP f/2,2 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, TOF 3D
- Batarya: 3700 mAh, 25 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 165,2 x 76,5 x 9,3 mm
- Ağırlık: 220 g
Samsung Galaxy A serisinin en güçlü modellerinden biri olan Samsung Galaxy A80, neredeyse çerçevesiz ve pürüzsüz bir ekran sunuyor. Dönen kamera tasarımıyla da fazlasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A80, bu sayede hem cihazın arkasını hem de önünü çekerken oldukça kaliteli görüntüler sunuyor. 8 GB RAM’e sahip olması da Galaxy A80’i fiyatına göre fazlasıyla performanslı bir cihaz durumuna getiriyor. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A71
- Ekran: 6.7 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 (8 çekirdek) 2.2 GHz
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP f/1.8 geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı
- Ön Kamera: 32 MP f/2.2 geniş açılı lens
- Batarya: 4500 mAh, 25 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 163,6 x 76 x 7,7 mm
- Ağırlık: 179 gr
2020’nin başlarında duyurulan Samsung Galaxy A71, 2019’da piyasaya sürülen Galaxy A70’in gelişmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Daha yeni bir donanıma sahip olan Galaxy A71, amiral gemilerine yaklaşan performansına oranla sunduğu bütçe dostu fiyat etiketiyle en iyiler arasına adını yazdırmayı başarıyor. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A51
- Ekran: 6.5 inç (1080 x 2400), Super AMOLED ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 9611 (8 çekirdek) 2.3 GHz
- RAM: 4/6/8 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı
- Ön kamera: 32 MP f2.2 geniş açılı lens
- Batarya: 4000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 158,5 x 73,6 x 7,7 mm
- Ağırlık: 172 g
- Başlangıç fiyatı: 3.353 TL
Samsung Galaxy A50’nin halefi olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy A51 daha büyük ekran, daha uzun pil ömrü ve çözünürlüğü artırılarak daha iyi hale getiren kameralarla karşımıza çıkıyor. Performans anlamında kullanıcıya birçok RAM opsiyonu sunan Samsung Galaxy A51, orta segment bir telefon olmasına rağmen bazı ülkelerde 5G versiyonuyla da boy gösteriyor. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A31:
- Ekran: 6.4 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran
- İşlemci: Mediatek MT6768 Helio P65 (8 çekirdek) 2.0 GHz
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı
- Ön Kamera: 20 MP f/2.2 geniş açılı lens
- Batarya: 5000 mAh, 25 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 163,6 x 76 x 7,7 mm
- Ağırlık: 179 g
Galaxy A serisinin başlangıç ve orta seviye arasına konumlandırılan üyesi A31, hem kamerası hem de ekranı ile bu fiyat seviyesinden beklenebilecek performansı karşılayacak düzeyde. Telefonun daha üst modellere kıyasla en büyük eksiği tasarım. Kalın alt çerçevesi ve damla çentikli ekranı ile günümüzün trendlerinden bir adım geride, ancak tasarım sizin için önemli değilse değerlendirebilirsiniz. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A21s
- Ekran: 6.5 inç (720 x 1600), PLS TFT ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 850 (8 çekirdek) 2.3 GHz
- RAM: 3/4/6 GB
- Depolama: 32 / 64 GB
- Arka kamera: 48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro, 2 MP derinlik algılayıcı
- Ön kamera: 13 MP f/2.2 geniş açılı lens
- Batarya: 5000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 163,7 x 75,3 x 8,9 mm
- Ağırlık: 192 g
- Başlangıç fiyatı: 2.602 TL
Tam anlamıyla devasa bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy A21s’in ekranında yer kaplayan tek şey, sol üst köşesinde bulunan küçük kamera deliği. Büyük ekranlı telefon isteyen kişiler için fazlasıyla ilgi çekici olan Galaxy A21s, aynı ekranı gibi devasa olan 5000 mAh bataryasıyla da fazlasıyla uzun şarj ömrü sunuyor. Performans ve çözünürlük anlamında aman aman özellikler sunmayan Galaxy A21s, fiyat etiketine göre oldukça kaliteli bir kamera kurulumuna ve pil ömrüne sahip. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A10s
- Ekran: 6.2 inç (720 x 1520), IPS LCD ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 7884 (8 çekirdek) 2.3 GHz
- RAM: 2 / 4 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka kamera: 13 MP f/1.9 geniş açılı lens
- Ön kamera: 5 MP f/2.0 geniş açılı lens
- Batarya: 3400 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,9 mm
- Ağırlık: 168 g
- Başlangıç fiyatı: 2.000 TL
Serinin en ucuz modeli olan Samsung Galaxy A10, performans anlamında az önce saydığımız modeller kadar iyi bir deneyim sunmasa da fiyatına göre fazlasıyla yeterli özelliklere sahip. 512 GB’a kadar microSD desteğine sahip olan Samsung Galaxy A10, ucuz bir Samsung akıllı telefon modeli isteyen kişiler için fazlasıyla yeterli bir cihaz gibi görünüyor. Telefona amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A serisi içerisindeki en iyi telefonları listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listede göremediğiniz ancak beğenerek kullandığınız Galaxy A serisi akıllı telefonlarınız varsa bunları ve sevdiğiniz özellikleri yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.