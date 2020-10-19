Samsung Galaxy A Serisinin En İyi 6 Telefonu

Samsung, genellikle Galaxy S ve Galaxy Note serisi altında piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle ünlü oldu ancak şirketin bir de bütçe dostu modellerini piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy A serisi bulunuyor. Sizler için bütçe dostu Samsung Galaxy A serisine ait en iyi telefonları listeledik.

Akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile ön plana çıkarlar. Performans canavarı olan bu cihazlar, bu özellikleriyle dikkat çekiyor olsalar da özellikle teknolojinin biraz tuzlu fiyatlara mal olduğu ülkelerde oldukça pahalı fiyat etiketlerine sahip oluyorlar. Bu yüzden de akıllı telefon üreticileri bütçe dostu ancak performanslı modeller de piyasaya sürüyor.

Bütçe dostu modellerin piyasaya sürüldüğü serilerden biri de Samsung Galaxy A serisi. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu serisi altında hem bütçe dostu hem de performanslı modellerini piyasaya sürüyor. Dilerseniz gelin Samsung Galaxy A serisi altında satılan en iyi telefonlara birlikte bakalım.

Samsung Galaxy A serisi en iyi telefonları:

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A10

NOT: Başlıklara ya da açıklama bölümündeki bağlantılara tıklayarak telefonlara Amazon Türkiye üzerinden göz atabilirsiniz.

Ekran: 6.7 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran

6.7 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 (8 çekirdek) 2.2 GHz

Qualcomm Snapdragon 730 (8 çekirdek) 2.2 GHz RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Kamera (Ön - Arka): 48 MP f/2,2 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, TOF 3D

48 MP f/2,2 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, TOF 3D Batarya: 3700 mAh, 25 W hızlı şarj desteği

3700 mAh, 25 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 165,2 x 76,5 x 9,3 mm

165,2 x 76,5 x 9,3 mm Ağırlık: 220 g

Samsung Galaxy A serisinin en güçlü modellerinden biri olan Samsung Galaxy A80, neredeyse çerçevesiz ve pürüzsüz bir ekran sunuyor. Dönen kamera tasarımıyla da fazlasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A80, bu sayede hem cihazın arkasını hem de önünü çekerken oldukça kaliteli görüntüler sunuyor. 8 GB RAM’e sahip olması da Galaxy A80’i fiyatına göre fazlasıyla performanslı bir cihaz durumuna getiriyor. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.7 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran

6.7 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 (8 çekirdek) 2.2 GHz

Qualcomm Snapdragon 730 (8 çekirdek) 2.2 GHz RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP f/1.8 geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı

64 MP f/1.8 geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı Ön Kamera: 32 MP f/2.2 geniş açılı lens

32 MP f/2.2 geniş açılı lens Batarya: 4500 mAh, 25 W hızlı şarj desteği

4500 mAh, 25 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 163,6 x 76 x 7,7 mm

163,6 x 76 x 7,7 mm Ağırlık: 179 gr

2020’nin başlarında duyurulan Samsung Galaxy A71, 2019’da piyasaya sürülen Galaxy A70’in gelişmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Daha yeni bir donanıma sahip olan Galaxy A71, amiral gemilerine yaklaşan performansına oranla sunduğu bütçe dostu fiyat etiketiyle en iyiler arasına adını yazdırmayı başarıyor. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.5 inç (1080 x 2400), Super AMOLED ekran

6.5 inç (1080 x 2400), Super AMOLED ekran İşlemci: Samsung Exynos 9611 (8 çekirdek) 2.3 GHz

Samsung Exynos 9611 (8 çekirdek) 2.3 GHz RAM: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka kamera: 48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı

48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı Ön kamera: 32 MP f2.2 geniş açılı lens

32 MP f2.2 geniş açılı lens Batarya: 4000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği

4000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 158,5 x 73,6 x 7,7 mm

158,5 x 73,6 x 7,7 mm Ağırlık: 172 g

172 g Başlangıç fiyatı: 3.353 TL

Samsung Galaxy A50’nin halefi olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy A51 daha büyük ekran, daha uzun pil ömrü ve çözünürlüğü artırılarak daha iyi hale getiren kameralarla karşımıza çıkıyor. Performans anlamında kullanıcıya birçok RAM opsiyonu sunan Samsung Galaxy A51, orta segment bir telefon olmasına rağmen bazı ülkelerde 5G versiyonuyla da boy gösteriyor. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.4 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran

6.4 inç (1080 x 2400), Super AMOLED FHD+ ekran İşlemci: Mediatek MT6768 Helio P65 (8 çekirdek) 2.0 GHz

Mediatek MT6768 Helio P65 (8 çekirdek) 2.0 GHz RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı

48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro, 5 MP derinlik algılayıcı Ön Kamera: 20 MP f/2.2 geniş açılı lens

20 MP f/2.2 geniş açılı lens Batarya: 5000 mAh, 25 W hızlı şarj desteği

5000 mAh, 25 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 163,6 x 76 x 7,7 mm

163,6 x 76 x 7,7 mm Ağırlık: 179 g

Galaxy A serisinin başlangıç ve orta seviye arasına konumlandırılan üyesi A31, hem kamerası hem de ekranı ile bu fiyat seviyesinden beklenebilecek performansı karşılayacak düzeyde. Telefonun daha üst modellere kıyasla en büyük eksiği tasarım. Kalın alt çerçevesi ve damla çentikli ekranı ile günümüzün trendlerinden bir adım geride, ancak tasarım sizin için önemli değilse değerlendirebilirsiniz. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.5 inç (720 x 1600), PLS TFT ekran

6.5 inç (720 x 1600), PLS TFT ekran İşlemci: Samsung Exynos 850 (8 çekirdek) 2.3 GHz

Samsung Exynos 850 (8 çekirdek) 2.3 GHz RAM: 3/4/6 GB

3/4/6 GB Depolama: 32 / 64 GB

32 / 64 GB Arka kamera: 48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro, 2 MP derinlik algılayıcı

48 MP f/2.0 geniş açılı lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro, 2 MP derinlik algılayıcı Ön kamera: 13 MP f/2.2 geniş açılı lens

13 MP f/2.2 geniş açılı lens Batarya: 5000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği

5000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 163,7 x 75,3 x 8,9 mm

163,7 x 75,3 x 8,9 mm Ağırlık: 192 g

192 g Başlangıç fiyatı: 2.602 TL

Tam anlamıyla devasa bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy A21s’in ekranında yer kaplayan tek şey, sol üst köşesinde bulunan küçük kamera deliği. Büyük ekranlı telefon isteyen kişiler için fazlasıyla ilgi çekici olan Galaxy A21s, aynı ekranı gibi devasa olan 5000 mAh bataryasıyla da fazlasıyla uzun şarj ömrü sunuyor. Performans ve çözünürlük anlamında aman aman özellikler sunmayan Galaxy A21s, fiyat etiketine göre oldukça kaliteli bir kamera kurulumuna ve pil ömrüne sahip. Telefona Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.2 inç (720 x 1520), IPS LCD ekran

6.2 inç (720 x 1520), IPS LCD ekran İşlemci: Samsung Exynos 7884 (8 çekirdek) 2.3 GHz

Samsung Exynos 7884 (8 çekirdek) 2.3 GHz RAM: 2 / 4 GB

2 / 4 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka kamera: 13 MP f/1.9 geniş açılı lens

13 MP f/1.9 geniş açılı lens Ön kamera: 5 MP f/2.0 geniş açılı lens

5 MP f/2.0 geniş açılı lens Batarya: 3400 mAh

3400 mAh Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,9 mm

155,6 x 75,6 x 7,9 mm Ağırlık: 168 g

168 g Başlangıç fiyatı: 2.000 TL

Serinin en ucuz modeli olan Samsung Galaxy A10, performans anlamında az önce saydığımız modeller kadar iyi bir deneyim sunmasa da fiyatına göre fazlasıyla yeterli özelliklere sahip. 512 GB’a kadar microSD desteğine sahip olan Samsung Galaxy A10, ucuz bir Samsung akıllı telefon modeli isteyen kişiler için fazlasıyla yeterli bir cihaz gibi görünüyor. Telefona amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A serisi içerisindeki en iyi telefonları listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listede göremediğiniz ancak beğenerek kullandığınız Galaxy A serisi akıllı telefonlarınız varsa bunları ve sevdiğiniz özellikleri yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.