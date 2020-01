Samsung’un 2 Yeni Modeline Dair Bilgiler Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, orta segment telefonlarını konumlandırdığı A serisine yeni cihazlar eklemeye devam edecek. Firmanın, bu aileye dahil olan ve bu sene içerisinde raflardaki yerini alacak olan cihazları Galaxy A31 ve A41’in donanım özellikleri belli oldu.

Yakın zamanda internet kulislerinde dolaşmaya başlayan haberler, Samsung Galaxy A31 ve Galaxy A41 modellerine ait olduğu sürülen bilgiler içeriyor. Bu iddialar kamera ve batarya özelliklerine odaklanıyor.

Daha iyi kamera, daha büyük batarya

(Galaxy A41 batarya)

Hakkında söylentiler çıkan cihazlardan ilki Samsung Galaxy A31 oldu. Bu telefonun 48 MP ana kameraya ve 5 MP makro lense sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın selefi olan A30’un kamera sistemi 16 MP + 5 MP şeklindeydi. İddialar doğruysa telefonun bataryası da 5.000 mAh değerinde olacak.

Galaxy A41 de 48 MP ana kameraya sahip olacak. Bu telefonun arka kamera sisteminde ise 3 kamera yer alacak ancak kalan iki kameraya dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonun ön kamerasının ise 25 MP’lik bir sensöre sahip olması bekleniyor. Henüz cihazlarda kullanılacak çentik tasarımına dair bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy A41’de yer alacak olan bataryanın kapasitesi de ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Ortaya çıkan fotoğrafa göre cihaz, artık orta segment cihazlar için pek de etkileyici olmadığını söyleyebileceğimiz 3.500 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca söylentilere göre telefonda 15 W hızlı şarj desteği de bulunacak.

Elimize geçen son bilgiler arasında her iki cihazın da 64 GB dahili depolamaya sahip olacağı bulunuyor. Ayrıca her iki cihazda da microSD kart desteği ve Exynos yonga seti ve 4 GB RAM yer alacak. Şu an için Galaxy A31 ve A41’in çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.