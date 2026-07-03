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Samsung Akıllı Gözlüğün Videosu Sızdı: İşte Özellikleri ve Nasıl Kullanılacağı [Video]

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Samsung akıllı gözlük için yayımlandığı iddia edilen kullanım videoları, cihazın dokunmatik alanını, kamera tuşunu, LED uyarılarını ve Galaxy telefonlarla bağlantısını gösterdi. Sızıntı, tanıtım yaklaşırken gözlüğün günlük hayatta nasıl çalışacağına dair önemli ipuçları veriyor.

Samsung Akıllı Gözlüğün Videosu Sızdı: İşte Özellikleri ve Nasıl Kullanılacağı [Video]
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un bir süredir gündemde olan akıllı gözlüğü, bu kez tasarımından çok kullanım şekliyle konuşuluyor. İnternete düşen kısa videolar, cihazın elde tutulan bir kumandaya ihtiyaç duymadan nasıl kontrol edilebileceğini gösteriyor. Tanıtım öncesi ortaya çıkan bu görüntüler, akıllı gözlük yarışında Samsung’un elini biraz daha açık ediyor.

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Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle yakaladığı çıkıştan sonra Samsung’un nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Sızıntıya göre şirket, bilim kurgu filmi gibi duran bir cihaz yerine günlük hayatta takılabilecek daha normal görünümlü bir gözlük hazırlıyor. İşin heyecanlı kısmı ise bu tasarımın Android XR ve Gemini ile birleşecek olması.

Videoların derlemesini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Videolarda en dikkat çeken detay, sağ sapta yer alan dokunmatik yüzey. Kullanıcılar tek parmakla ileri ya da geri kaydırarak müzikler arasında geçiş yapabilecek, iki parmakla ses seviyesini değiştirebilecek. Aynı alanın çağrı yanıtlama ve medyayı duraklatma gibi günlük işleri de hızlıca yönetmesi bekleniyor.

Özellikleri

Özellik Beklenen detay
İşletim altyapısı Android XR / One UI XR
Yapay zekâ Gemini destekli eller serbest kullanım
İşlemci Qualcomm Snapdragon AR1
Kamera 12 MP Sony IMX681 sensör
Batarya 155 mAh
Bağlantı Wi-Fi ve Bluetooth 5.3
Kontrol Sağ sapta dokunmatik alan, kamera tuşu ve güç düğmesi
Kullanım Fotoğraf çekme, video kaydı, medya kontrolü, çağrı yanıtlama
Uyarı sistemi Kamera açıkken dış ve iç LED göstergeler
Ekosistem Galaxy telefonlarda Now Bar, Galaxy Watch desteği
Ağırlık Yaklaşık 50 gram
Tasarım Meta Ray-Ban benzeri klasik gözlük formu

Fiyat tarafında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor. Mevcut sızıntılar, Samsung akıllı gözlük modelinin Snapdragon AR1 işlemci, 12 MP kamera, 155 mAh batarya ve yaklaşık 50 gramlık gövdeyle gelebileceğini gösteriyor. Cihazın 22 Temmuz’da Londra’daki Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor ancak takvim resmileşmiş değil.

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