Hangi Samsung Telefonların Android 10 Alacağı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon lideri ve teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemilerinin yanı sıra başka telefonlarını da Android’in en yeni sürümü Android 10 ile buluşturmak istiyor. Şirketin yeni işletim sistemini hangi telefonlarına sunacağı ise internet üzerinde resmi olmasa da ortaya çıktı.

Yazılım güncellemeleri konusunda orta ve giriş seviyesindeki telefonları bir nebze ihmal etmesiyle ünlenen Samsung, bu noktada kullanıcıların en büyük endişesi olarak biliniyor. Google bu yılın eylül ayında Android 10’u yayınlamış olsa da şu an için hiçbir Samsung cihazının kararlı bir Android 10 kullanmadığı biliniyor.

Geçtiğimiz yılların aksine Android 10 temelli One UI 2.0 beta programını daha erken başlatan Samsung’da ciddi bir gelişme olduğu da görülüyor. Şirket, şu an için One UI 2.0 destekleyen cihazlara yönelik herhangi bir açıklama yapmamış olsa da Samsung Members App üyelerinin ortaya çıkardığı bilgilerle birlikte Samsung’un hangi telefonlara Android 10’u getireceği hakkında da bir bilgi sahibi olduk.

Samsung yalnızca amiral gemilerini hedeflemiyor:

Samsung Member App üyelerinden alınan bilgilere göre toplamda 28 adet Samsung telefonun Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesini alması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra Samsung Galaxy S10 ailesi, Samsung Galaxy Note10 ailesi ve Samsung Galaxy Note9 ailesinin bu güncellemeleri Ocak 2020 tarihinde alması beklenirken orta sınıf olarak değerlendirebileceğimiz Galaxy A, Galaxy J, Galaxy Tab ve 2018 Galaxy S9 ailelerinin güncellemeye Nisan 2020’de kavuşacağı düşünülüyor.

Samsung’un Android 10 yayınlayacağı telefonlar:

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy Note10+

Galaxy Note10

Galaxy Note9

Galaxy S9+

Galaxy S9

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4 10.5

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 8 (2018)

Galaxy Tab 10.5

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A30s

Galaxy A30

Galaxy A20s

Galaxy A20

Galaxy A10s

Galaxy A10

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy J8

Galaxy J6+

Galaxy J6

Listeye kısa bir şekilde baktığımız zaman Galaxy Fold, Galaxy A50s ve Galaxy M ailesine ait telefonların yokluğu listeyi şaibeli gösterebiliyor. Bu nedenle listenin resmi olmadığını ya da Samsung’un şu an için bir açıklamada bulunmadığını tekrardan hatırlatmakta fayda var. Çok yakın zamanda Samsung’un resmi bir liste yayınlaması bekleniyor.