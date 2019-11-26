Samsung, Üç Katlanabilir Tablet Modelinin Patentini Aldı

Katlanabilir cihaz furyasının ilk örneğini görmemizi sağlayan Samsung, hâlâ yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, son olarak üç farklı katlanabilir tablet modeli için patent aldı.

Galaxy Fold cihazıyla katlanabilir akıllı telefonların ilk örneğini gösteren Samsung, bu tür cihazlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor fakat bu sefer şirket, bir telefonla değil, bir tabletle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Samsung’un patentini aldığı yeni cihazlar, cebinizde taşınabilir bir tablete işaret ediyor.

Aslında bahsettiğimiz patentin başvurusu geçtiğimiz mayıs ayında yapılmış fakat patentin ismi Mobile Telephone olduğundan olsa gerek kimsenin dikkatini çekmemiş ve günümüze kadar bir köşede durmuş. 15 Kasım 2019’da onay alan başvuru şimdi herkesin dikkatini çekmiş durumda.

Samsung, 3 ayrı katlanabilir tablet model için patent almış:

Şaşırtıcı bir gerçek ise Samsung’un bu tabletin 3 ayrı modeli için patent almış olması. Modellerden birincisi, tam ortasından katlanabilen bir tablet. Cihazın tasarımı ise Samsung Galaxy Fold’a ve çıkması beklenen Samsung Galaxy Fold 2’ye göre biraz farklı.

Samsung’un bu modeli, yatay eksende değil dikey eksende katlanabilir olarak tasarlanmış. Patentin içeriğini keşfeden LetsGoDigital, belgede yer alan çizimlere göre cihazın birkaç render görüntüsünü oluşturmuş. Cihazın oluşturulan render görüntülerini yazımızda da görebilirsiniz.

Tasarımda bariz bir şekilde cihazın ikinci bir ekrana ya da kameraya sahip olmayacağını (belki de kamera ekrana gömülüdür) görüyoruz fakat elbette cihazda hoparlör ve USB bağlantı girişi bulunuyor. Samsung’un patentini aldığı bu modelde iki tanesi üstte iki tanesi altta olmak üzere dört ayrı hoparlör bulunuyor.

Şirketin patentini aldığı ikinci model ise yine aynı özelliklere sahip iken diğer model gibi tam ortadan katlanmıyor. Cihaz, katlandığında ekranının bir kısmını dışarıda bırakacak şekilde katlanıyor. Bu özellik, Samsung’un bu modelini diğer modellere göre daha kullanışlı hâle getirebilme potansiyeline sahip.

Üçüncü modelde ise katlama mekanizması daha aşağıda bulunuyor. Bu katlanma şekliyle cihaz katlandığında diğer modellere göre daha büyük oluyor. Ayrıca üçüncü model, yarım şekilde katlandığında oldukça kullanışlı görünen bir hâle bürünüyor. Bu modeli kafanızda canlandırmak için dizüstü bilgisayarınızın klavye kısmını dokunmatik ekran olarak hayal edebilirsiniz.