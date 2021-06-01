Samsung, Son Güncellemesini Android’den Önce Yayınladı

Samsung, yine önce davranarak aylık güvenlik güncellemesini Google’dan önce kullanıma açtı. S20, S21 ve Z Flip serilerine gelen güncelleme, dünyanın birçok bölgesinde yayınlanmaya başladı.

Android güncellemeleri yayınlama konusunda Samsung, yine yapacağını yaptı. Android’in sahibi Google henüz haziran ayı güvenlik güncellemesini kullanıma açmamışken Koreli teknoloji devi şimdiden düzenlemeyi yayınlamaya başladı.

Samsung, daha önce Google gibi birçok akıllı telefon üreticisini geride bırakarak amiral gemilerine aylık güncellemeler getirme konusunda ilk sıraya yerleşmişti. Mayıs sonunda ise haziran güncellemesi Güney Kore’de çoktan yayınlanmaya başladı. Güncelleme, şu an daha çok ülkeye ulaşmaya hazırlanıyor.

Samsung, önce davranıp aylık güncellemeyi yayınladı

‘G99xBXXU3AUE8’ adlı yazılım güncellemesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modelleri için yayınlanmaya başladı. Güncellemenin asıl odağı, haziran ayı güvenlik düzenlemelerini gerçekleştirmek oldu. Bu sırada Samsung’un katlanabilir telefonu Z Flip 5G de benzer bir güncellemeye kavuştu. Z Flip’in ‘F707BXXS3DUE1’ adlı güncellemesi, birçok Avrupa ülkesinde kullanıma açıldı.

Haziran güvenlik güncellemesine kavuşan bir diğer seri de Galaxy S20 serisi oldu. Lüksemburg ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkedeki Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra cihazları; güncellemeye erkenden ulaştı ve yeni ülkeler de listeye eklenmeye devam ediyor.

Yukarıdaki cihazlardan birine sahipseniz yeni güncellemenin telefonunuza ulaşması an meselesi. Bildirim çubuğundan gelecek uyarıyla ayın güvenlik güncellemesini birçok cihazdan önce indirebilirsiniz.