Samsung ve Apple, Yeni Bir Şeyler Geliştiriyor: Geniş Katlanabilir Telefon

Kore'den gelen bilgiler, Samsung'un da Apple gibi geniş bir katlanabilir telefon geliştirdiğini öne sürdü. Cihaz 4:3 en boy oranıyla gelecek.

Apple, uzun yıllardır devam eden bekleyişin ardından 2026 yılında resmen katlanabilir telefon sektörüne giriş yapacak. Kitap gibi katlanan tasarıma sahip olacak katlanabilir iPhone’un Eylül 2026’da iPhone 18 serisiyle tanıtılması bekleniyor. Ancak Apple’ın piyasaya sürdüğü model, şu anda gördüğümüz cihazlardan daha farklı olarak daha geniş ekranlı bir katlanabilir telefon olarak gelecek.

Şimdi ise Kore’den paylaşılan bilgiler, Samsung’un Apple’ın katlanabilir telefonuna rakip olmak için çalışmalara başladığını gösterdi. Buna göre Güney Koreli teknoloji devi, önümüzdeki yıl geniş ekranlı, katlanabilir iPhone ile benzer boyutlara sahip olacak bir cihaz geliştiriyor.

Samsung, 4:3 en boy oranına sahip katlanabilir iPhone benzeri telefon geliştiriyor

Güvenilir sızıntılar paylaşmasıyla bilinen ET News’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Samsung, katlı olduğunda 5,4 inç boyutunda katlı olmadığında ise 7,6 inç boyutunda bir ekrana sahip telefon tanıtacak. Pasaporta benzetilen bu cihazın 4:3 en boy oranına da sahip olacağı belirtilmiş.

Geçen haftalarda katlanabilir iPhone hakkında ortaya çıkan bilgilerde telefonun 5.3 inç ve 7.7 inçlik ekranlarla geleceği ve iPad benzeri olacağı belirtilmişti. Çoğu iPad modelinde de 4:3 en boy oranı görüyorduk. Katlı olmadığında ise uzun olmaktan ziyade geniş bir telefon olacağı vurgulanmıştı. Bloomberg’den Mark Gurman ise telefonun iki iPhone’un birleştirildiği bir model olarak nitelendirmişti. Kore’den gelen haberler de Samsung’un benzer bir cihaz çıkaracağını gösterdi.

Her iki telefonunda 2026’nın sonbahar ayları gibi gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yılın katlanabilir telefonlar için iddialı ve rekabetin yüksek olduğu bir yıl olacağını söylememiz mümkün. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. 4:3 oran, kitap okumadan tasarım yapmaya ve görsel, video izlemeye kadar her konuda daha iyi bir deneyim sunabilir.