Apple, çok yakında bir katlanabilir iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki tanıtımı ne zaman yapılacak? Nasıl özelliklerle gelecek? İşte Şimdilik “iPhone Fold” olarak bilinen katlanabilir iPhone hakkında bilmeniz gereken her şey.

Katlanabilir telefonlar gün geçtikçe daha popüler hâle gelirken Apple da katlanabilir bir iPhone çıkararak bu kategoriye dahil olmayı planlıyor. Peki katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak? Şimdilik iPhone Fold olarak isimlendirilen bu model nasıl özelliklerle gelecek?

Bu içeriğimizde Apple’ın devrim yaratma potansiyeli olan katlanabilir iPhone’uyla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgileri derliyoruz. Hâlâ hakkında çok fazla detay yok ancak bir fikir oluşturacak kadar bilgi var. Gelin lafı çok uzatmadan iPhone Fold ile ilgili bilinenlere bakalım.

Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak?

Bu konudaki söylentiler sürekli değişse de son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılara göre Apple, 2026 yılında resmen katlanabilir iPhone’u tanıtacak. Yani güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki yıl yepyeni bir iPhone görme ihtimalimiz çok yüksek.

Katlanabilir iPhone ‘un tasarımı nasıl olacak?

*Konsept tasarım.

Bildiğiniz üzere katlanabilir telefonlar iki şekilde oluyor. Bunlar dikey olarak katlananlar ve yatay olarak kitap gibi katlananlar. Apple’ın en başta dikey katlanan iPhone çıkaracağı söyleniyordu ancak bu sonrasında değişti. Şu anda tüm sızıntı kaynaklarına göre katlanabilir iPhone, kitap gibi katlanan bir tasarımla gelecek.

Yani anlayacağınız yana doğru açılan bir telefon olacak. Hem büyük bir ekranı olacak hem de normal bir kapak ekranıyla geldiğini göreceğiz. Cihazın çok ince bir tasarımla geleceğini de belirtelim. Söylentilere göre katlanmadığı anda 4,5 mm, katlandığında ise 9-9,5 mm arasında bir kalınlıkla gelecek. Bu da piyasadaki en ince katlanabilir telefonlar arasına gireceği anlamına geliyor.

Katlanabilir iPhone’un ekranı

Telefonda 2 ekran göreceğimizi söylemiştik. Ana büyük ekranın, 7,8 ila 8 inç boyutları arasında olması bekleniyor. Kapak ekranı, yani katlandığında kullanacağınız ekranın ise 5,5 inç boyutunda olacak. Büyükte 2713x1920 çözünürlük, dış ekranda 2.088x1422 çözünürlük görebiliriz. Ayrıca Samsung’un OLED panelleri kullanılacağı da bilgiler arasında.

Katlanabilir iPhone, normal iPhone’lardan önemli bir farkla da gelecek. Öyle ki cihazda Face ID olmayacağı iddia ediliyor. Şirketin daha fazla alan sağlamak için Face ID yerine parmak izi teknolojisi Touch ID’yi bu cihazda kullanacağı aktarılmış.

Ekran kırışması sorununu çözecek

Katlanabilir iPhone’u diğer katlanan telefonlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri bu olacak. Öyle ki yakın zamanda gelen iddialarda cihazın, kitap gibi katlanan telefonların ortasında oluşan kırışma sorununu çözeceği söyleniyor. İddialarda kırışmanın “neredeyse görünmez” seviyelere kadar indirileceği ifade edilmiş. Şirketin telefonda çok ince cam, titanyum ve paslanmaz çelik gibi malzemeler kullanacağını belirtelim.

Katlanabilir iPhone performansı

Bu konuda henüz çok fazla bilgimiz yok. Ancak beklentiler, tıpkı iPhone Pro modelleri gibi A serisinin son neslinin Pro versiyonunu alması. Bu yüzden eğer gerçekten 2026’da gelirse önümüzdeki yılki modellerde göreceğimiz A19 Pro’nun kullanılma ihtimali var. Ancak çıkış tarihine göre A20 Pro’yla da gelebilir. İşlemcisi belli olmasa da kesin olarak söyleyebileceğimiz şey; cihazın yapay zekâya odaklanan, yüksek performans ve verimlilik sunan bir telefon olacağı. 12 GB RAM ve 256 GB’tan başlayabileceğini de ekleyelim.

Katlanabilir iPhone kamerası

*Konsept tasarım.

Pek fazla detay olmayan bir diğer konu da bu. Şimdiye kadar çıkan iki sızıntı var. Biri cihazın önüne ekran içi kamerayla gelme ihtimali. Bu da tamamen ekrandan oluşan bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor. İkincisi ise arkada ikili kamera kurulumuna sahip olması.

Tahminde bulunacak olursak Apple, muhtemelen iPhone modellerinde kullandığı 48 MP’lik kamerayı bu cihaza da entegre edecektir. Ona ek olarak 48 MP’lik bir ultra geniş sensör de kullanabilir. İkili kamerayla gelirse telefoto sensör olmayacaktır. Selfie kamerasıyla ilgili ise pek bir şey bilmiyoruz. Ekran içi kamera olma ihtimalinden dolayı normal iPhone ön kameralarından farklı olabilir.

Katlanabilir iPhone bataryası

*Konsept tasarım.

Batarya tarafında da şimdiye kadar herhangi bir sızıntı görmedik. Boyutu, pil ömrü gibi şeyleri nasıl olacak bilmiyoruz. Silikon karbon batarya ile inceliğin sağlanabileceği ve pil ömrünün artırılacağı konuşuluyor. Başka bilgiler geldiğinde bu kısmı güncelleyeceğiz.

Katlanabilir iPhone fiyatı

*Konsept tasarım.

En merak edilen konulardan biri hiç şüphesiz fiyatı. Güvenilir Apple kaynaklarından ikisi olan Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, katlanabilir iPhone için 2000 ila 2500 dolar arasında bir fiyat düşünüyor. Bu da cihazın gerçekten çok pahalı olabileceğinin bir göstergesi. Tahminî Türkiye fiyatına ise aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Katlanabilir iPhone muhtemel teknik özellikleri

Ekran 7,8 inç ana ekran (2713x1920)

5,5 inç kapak ekranı (2.088x1422)

OLED

Touch ID

120 Hz İşlemci A19 Pro veya A20 Pro işlemci (çıkış tarihine göre) RAM 12 GB Depolama 256 GB

512 GB

1 TB Arka kamera 48 MP ana kamera

48 MP ultra geniş kamera Ön kamera Ekran içi kamera

Diğer detaylar konusunda henüz bir bilgi yok. Batarya Henüz herhangi bir bilgi yok. İşletim sistemi iOS 19 veya 20 (çıkış tarihinde en güncel hangi sürüm varsa) Kalınlık Katlandığında 9 mm

Katlı olmadığında 4,5 mm

Katlanabilir iPhone hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan tüm sızıntılar bu şekilde. Daha fazla bilgi geldiğinde sizlere aktaracağız. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone’u satın alır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.