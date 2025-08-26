Samsung, Apple'ı fena şekilde köşeye sıkıştırdığı yeni bir reklam filmi yayımladı. Yayımlanan reklam filminde hem Galaxy Z Fold7'nin ince yapısı hem de yapay zekâ özelliklerine vurgu yapılıyordu.

Akıllı telefon sektörünün iki dev ismi, Samsung ile Apple'ın arasındaki rekabeti bilmeyen yoktur. Her iki marka da zaman zaman birbirlerine göndermeli reklam filmleri yayımlarlar. Şimdiyse Samsung, bu geleneği sürdürmeye kararlı olduğunu gösteren yeni bir reklam yayımladı. Yayımlanan reklamda Apple, fena hâlde trollenmiş durumda.

Samsung'un yeni reklam filminde Galaxy Z Fold7'nin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Telefonun ince yapısı ile bir iPhone'u yan yana gösteren Samsung, bu telefonun sahip olduğu yapay zekâ özelliklerine de vurgu yapıyor. Filmin sonunda iPhone'un bir kenara atıldığına tanıklık ediyoruz.

İşte Samsung'un Apple'ı ti'ye aldığı reklam filmi:

Açık konuşmak gerekirse Apple Intelligence, şu an için Galaxy AI'ın önemli bir rakibi değil. Zira hem işlevsellikler açısından çok önde hem de daha iyi performans verdiği kamuoyunda kabul görmüş durumda. Hâl böyle olunca Samsung, eline geçen fırsatı değerlendirmekten geri kalmamış gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy AI ile Apple Intelligence özelliklerini deneyimleme fırsatı buldunuz mu? Hangisi sizi daha çok tatmin etti? Yorumlarınızı bekliyor olacağız...