Akıllı telefonlarda büyük tasarım değişikliklerini artık pek sık görmüyoruz. Son çıkan modeller genelde kamera ya da donanım tarafında ufak yeniliklerle geliyor. Bu da kullanıcıların eski heyecanını biraz gölgeliyor. Apple ise önümüzdeki yıllarda bu durumu tersine çevirmeye hazırlanıyor.

Apple, iPhone’un 20. yaşına hazırlanıyor. Önümüzdeki üç yıl boyunca telefonun tasarımında büyük değişiklikler yapmayı planlayan şirket, her yıl farklı bir modelle karşımıza çıkacak. 2025, 2026 ve 2027’de tanıtılacak yeni iPhone’lar, bugüne kadar gördüklerimizden daha farklı bir çizgiye sahip olacak.

Apple’ın planında ilk adım 2025 yılında geliyor. Bu yıl piyasaya çıkacak iPhone 17 Air modeli, iPhone 16 Plus’ın yerini alacak. Daha ince ve hafif yapısıyla dikkat çekecek bu modelde pil ömrü sınırlı olacak, yalnızca tek arka kamera bulunacak ve fiziksel SIM kart yuvası kaldırılacak. Aynı yıl iPhone 17 serisi de kullanıcılarla buluşacak.

2027’de cam tasarımlı iPhone 20 tanıtılacak

Pro modellerde de turuncu renk seçeneği, yenilenmiş kamera sistemi ve tasarım güncellemeleri bulunacak. Asıl büyük değişiklik ise 2026 yılında olacak. Apple, ilk kez katlanabilir bir iPhone tanıtacak. V68 kod adlı bu model, kitap şeklinde katlanabilen bir yapıya sahip olacak ve küçük bir tablet gibi kullanılabilecek. Toplam 5 kamera, SIM kart yuvasız tasarım ve Face ID yerine Touch ID sistemi cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alacak. Apple aynı zamanda ekran teknolojisini değiştirerek kat izini azaltmayı ve dokunma hassasiyetini artırmayı hedefliyor.

2027 yılına gelindiğinde ise iPhone’un 20. yılı özel bir tasarımla kutlanacak. iPhone 20 adıyla tanıtılması beklenen bu model, kavisli cam kenarlarla donatılacak. Böylece 2020’den beri kullanılan köşeli tasarım anlayışı terk edilecek. Yeni modelin Apple’ın geliştirdiği Liquid Glass tabanlı arayüz ile uyumlu olacağı belirtiliyor.

Apple, 2025’ten itibaren iPhone için üç yıllık bir değişim sürecine giriyor. Önce 2025’te iPhone Air gelecek, ardından 2026’da ilk katlanabilir iPhone sahneye çıkacak. 2027’de ise 20. yıla özel tasarlanmış iPhone ile bu dönüşüm tamamlanacak.