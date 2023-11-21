Samsung'un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3'ün tasarımı ortaya çıktı. Galaxy Fit 3, şaşırtıcı bir şekilde Apple'ın akıllı saat tasarımını oldukça andıran bir tasarıma sahip. Bazı iddialara göre Samsung, Apple Watch'u "basit" göstermek için akıllı bilekliğini aynı tasarımla piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple'ın en çok övülen yanlarının başında firmanın tasarım dili geliyor. Firmanın, Magic Mouse gibi eleştirilen bir iki ürünü dışında, tasarımları büyük beğeni topluyor. Cupertinolu devin bir başka özelliği ise tasarımlarını radikal şekilde değiştirmeye pek de yanaşmaması.

Apple'ın akıllı saatlerine baktığımız zaman yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde bir tasarım görüyoruz. Ayrıca klasik saatlerde yer alan ve taç adı verilen döndürülebilir, yuvarlak düğmeler de Apple Watch'ta öne çıkıyor. Bu düğme aynı zamanda navigasyon aracı olarak da kullanılabiliyor.

Bu gördüğünüz Apple Watch değil, Galaxy Fit 3

Kendi akıllı saatlerinde yuvarlak bir tasarım kullanan ve taç bulundurmayan Samsung'un ise yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3 ile Apple Watch tasarımına yakın bir tasarım ortaya koyacağı ortaya çıktı. Samsung, önceki Galaxy Fit modellerinde de dörtgen tasarımı tercih ediyordu zaten. Ancak Galaxy Fit 3'ün tasarımı için adeta "Çakma Apple Watch" dense yeridir. Elbette Samsung bunu insanlar Galaxy Fit'i Apple Watch sanıp alsın diye yapmıyor. İddialara göre Samsung söz konusu benzerlikle Apple Watch'u basit ve daha alt sınıf bir ürün gibi göstermeyi planlıyor.

İki teknoloji devi arasındaki kıyasıya rekabet, bazen açık açık bazen de böyle üstü kapalı gerçekleşen meydan okumalar ve göndermeler ile uzun yıllar hatırlanmaya aday. Bir yandan da böyle girişimler sayesinde daha rekabetçi olmak zorunda kalan firmalar, biz son kullanıcılara daha iyi ürünleri daha avantajlı şekilde sunmak durumunda kalıyor.