Samsung'un Bütçe Dostu Modeli Galaxy S26 FE'nin Lansman Tarihi Açıklandı

Samsung, 27 Ağustos'taki etkinlikte Galaxy S26 ailesinin yeni üyesi uygun fiyatlı S26 FE modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung, Galaxy S26 serisinin en yeni üyesi Galaxy S26 FE'yi tanıtacağı özel etkinliği 27 Ağustos tarihinde gerçekleştireceğini resmen duyurdu.

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Şirket tarafından yapılan kısa açıklamada, sanal olarak düzenlenecek lansmanın YouTube üzerinden canlı yayımlanacağı ve Türkiye saatiyle 15.00'da başlayacağı belirtildi. Samsung, yeni cihazın kamera özelliklerinden yapay zekâya ve güncel One UI arayüzüne kadar Galaxy S26 deneyimini, kullanıcılar için en önemli hususlara odaklanarak daha geniş bir kitleye ulaştıracağını ifade ediyor.

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Galaxy S26 FE, 27 Ağustos'ta geliyor

Samsung’un "heyecan verici yeni bir üye" tanımlaması merak uyandırsa da sızıntılar ve sektör beklentileri tanıtılacak cihazın Galaxy S26 FE olduğunu gösteriyor. Bütçe dostu yapısıyla öne çıkan bu modelin, S26 serisinin geneline uyum sağlayacak şekilde yenilenmiş bir tasarımla gelmesi bekleniyor ancak sızdırılan teknik özellikler, cihazın donanım anlamında geçen yılki Galaxy S25 FE ile büyük oranda benzerlik taşıyacağını işaret ediyor.

Şirket tarafından paylaşılan ve kısmen yapay zekâ ile oluşturulduğu belirtilen tanıtım görseli ise yenilenen kamera modülünü ve sızıntılarda karşımıza çıkan açık yeşil renk seçeneğini doğruluyor.

Etkinlikte başka hangi ürünler olacak?

27 Ağustos’taki etkinliğin yalnızca bir akıllı telefonla sınırlı kalmama ihtimali de bulunuyor. Şirkete yakın kaynaklar, Samsung’un yeni tablet serisi Galaxy Tab S12 ve bir süredir merakla beklenen yeni Galaxy Buds kulaklık modellerini de aynı etkinlikte ilk kez sergileyebileceğini öngörüyor.

Peki sizin Samsung Galaxy S26 FE'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.