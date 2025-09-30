İkinci Note 7 Skandalı mı Geliyor? Galaxy Ring'de Pil Şişmesi Ortaya Çıktı

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bir teknoloji içerik üreticisinin parmağında aniden şişmeye başladı. Samsung cephesinden konuya dair açıklama gelmiş değil.

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Ring, kullanıcılarını endişelendiren ciddi bir sorunla gündemde. Bazı kullanıcılar, bu yeni akıllı yüzüğün pilinin şişerek parmakta sıkıştığını ve sağlık riski oluşturduğunu bildirdi. Teknoloji içerik üreticisi Daniel Rotar, uçağa binmeye hazırlanırken yüzüğünün sıkıştığını fark ederken, pilin şiştiğini ve acil müdahaleyle yüzüğü çıkardıklarını söyledi.

Doktorlar, şişen parmağı buzla soğutup tıbbi kayganlaştırıcı kullanarak yüzüğü çıkarmayı başardı ancak pilin kasayı zorladığı ve tamamen deforme olduğu fotoğraflarla ortaya kondu. Bu durum, günlük kullanımda güvenilir olması gereken bir sağlık takibine yönelik cihazın ciddi güvenlik açıklarını da gözler önüne seriyor.

Galaxy Ring neden şişti?

Lityum-iyon pillerin zamanla gaz birikimi nedeniyle şişmesi esasında bilinen bir sorun ancak yüzük gibi esnekliği olmayan bir tasarımda bu sorun, doğrudan kullanıcı sağlığını tehdit ediyor. Telefon veya saatlerde pil şişmesi cihazın şeklini bozmakla sınırlıyken, Galaxy Ring’de en ufak bir genişleme bile parmakta acıya ve potansiyel yaralanmaya yol açabilmekte.

Samsung cephesinden henüz konuya dair resmî bir açıklama gelmiş değil. Şirketin İngiltere destek ekibi, sosyal medya üzerinden olayla ilgili detayların kendileriyle paylaşılmasını talep etmiş durumda.