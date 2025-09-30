Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

İkinci Note 7 Skandalı mı Geliyor? Galaxy Ring'de Pil Şişmesi Ortaya Çıktı

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bir teknoloji içerik üreticisinin parmağında aniden şişmeye başladı. Samsung cephesinden konuya dair açıklama gelmiş değil.

İkinci Note 7 Skandalı mı Geliyor? Galaxy Ring'de Pil Şişmesi Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Ring, kullanıcılarını endişelendiren ciddi bir sorunla gündemde. Bazı kullanıcılar, bu yeni akıllı yüzüğün pilinin şişerek parmakta sıkıştığını ve sağlık riski oluşturduğunu bildirdi. Teknoloji içerik üreticisi Daniel Rotar, uçağa binmeye hazırlanırken yüzüğünün sıkıştığını fark ederken, pilin şiştiğini ve acil müdahaleyle yüzüğü çıkardıklarını söyledi.

Doktorlar, şişen parmağı buzla soğutup tıbbi kayganlaştırıcı kullanarak yüzüğü çıkarmayı başardı ancak pilin kasayı zorladığı ve tamamen deforme olduğu fotoğraflarla ortaya kondu. Bu durum, günlük kullanımda güvenilir olması gereken bir sağlık takibine yönelik cihazın ciddi güvenlik açıklarını da gözler önüne seriyor.

Galaxy Ring neden şişti?

Lityum-iyon pillerin zamanla gaz birikimi nedeniyle şişmesi esasında bilinen bir sorun ancak yüzük gibi esnekliği olmayan bir tasarımda bu sorun, doğrudan kullanıcı sağlığını tehdit ediyor. Telefon veya saatlerde pil şişmesi cihazın şeklini bozmakla sınırlıyken, Galaxy Ring’de en ufak bir genişleme bile parmakta acıya ve potansiyel yaralanmaya yol açabilmekte.

Samsung cephesinden henüz konuya dair resmî bir açıklama gelmiş değil. Şirketin İngiltere destek ekibi, sosyal medya üzerinden olayla ilgili detayların kendileriyle paylaşılmasını talep etmiş durumda.

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor
Samsung, En "Akıllı" Ve Hızlı Yapay Zekânın Hangisi Olduğunu Bulabileceğiniz Test Aracı Duyurdu Samsung, En "Akıllı" Ve Hızlı Yapay Zekânın Hangisi Olduğunu Bulabileceğiniz Test Aracı Duyurdu
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim