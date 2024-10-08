Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın yetersiz yenilikleri nedeniyle müşterilerinden özür diledi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemdeki yetersiz yenilikleri nedeniyle müşterilerinden özür diledi. Şirket, bu özrü, Galaxy S24 Ultra modelinin önceki sürümlerine kıyasla kayda değer bir yenilik sunmaması ve diğer bölümlerinin de rekabetten uzak kalması üzerine yayımladığı bir mektupta ifade etti.

Şirket Galaxy S24 Ultra'nın önceki modeli Galaxy S23 Ultra'dan fazla bir farklılık sunmamasıyla eleştirilirken, diğer alanlarda da rekabet gücünü kaybettiğini kabul etti.

Kriz fırsata çevrilecek mi?

Yeni Cihaz Çözümleri Başkan Yardımcısı Jeon Young-Hyun, açık bir mektup yayımlayarak, şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğine yönelik gelir tahmininde yaklaşık 9.2 trilyon Kore wonu (6.8 milyar dolar) işletme karı beklediğini duyurdu. Ancak bu beklenti piyasa standartlarının altında kalıyor. Yönetim, bu durumun endişelere yol açtığını ve Samsung'un teknolojik rekabet gücünün sorgulandığını belirtti.

Mektupta Samsung'un geçmişte krizleri fırsata çevirme becerisine vurgu yapıldı ve bu sefer de benzer bir yaklaşım benimseneceği ifade edildi. Şirket kısa vadeli çözümler yerine organizasyonel kültürlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler, Samsung'un bellek, yarı iletken ve yonga seti gibi kritik alanlarda yaşadığı zayıflıkların etkisini yansıtıyor. Yaşanan bu durum ise şirketin akıllı telefonları ve diğer ürünleri için önemli bir dönüm noktası yaratma potansiyeline sahip. Tüm bu çabaların, gelecekteki Galaxy akıllı telefonlarının performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.