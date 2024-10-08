Samsung'un amiral gemisi serisinin yeni üyeleri Galaxy S25 ve Galaxy S25+, iddialara göre Snapdragon ve Exynos işlemci kullanmayacak.

Google geçtiğimiz günlerde Deepmind üzerinden yayınladığı makalede Samsung Galaxy S25 serisine hangi işlemcinin güç vereceğini ortaya çıkarmış olabilir.

Samsung, genellikle amiral gemisi cihazlarında hem Qualcomm Snapdragon hem de kendi üretimi olan Exynos işlemcilerini kullanarak çift işlemcili bir strateji izliyor ancak bu yıl Exynos 2500'e düşük üretim verimi nedeniyle Galaxy S25 serisinde yer verilmeyeceği iddiaları dolaşıyor. Üretim verimi, bir üretim sürecinde kullanılabilir işlemcilerin oranını ifade eder ve bu oran Exynos 2500 için şu noktada düşük seviyede.

Samsung yüksek maliyeti nedeniyle Snapdragon kullanmayacak

Bunun yanı sıra Snapdragon 8 Gen 4'ün kullanılması da yüksek maliyetler nedeniyle mümkün görünmüyor. İddialara göre Snapdragon 8 Gen 4, selefi olan Snapdragon 8 Gen 3'ten en az %20 daha pahalı olacak. Bu da Samsung için maliyet yönetimini zorlaştırıyor.

Google'ın Deepmind üzerinden yayınladığı makalede ortaya çıkan gelişme ise Samsung'un maliyetleri kontrol altında tutmak adına MediaTek'in işlemcisini Galaxy S25 serisinde kullanmayı planladığı yönünde.

Galaxy S25 serisinde Dimensity 9400'ü göreceğiz

MediaTek geçmişte Samsung’un düşük ve orta segment telefonlarına güç vermiş olsa da daha önce Galaxy S25 gibi üst segment bir amiral gemisi telefonda yer almamıştı. Şimdi ise yeni söylentiler. Galaxy S25 serisinde yalnızca Standart ve Plus modellerinde MediaTek işlemcilerine yer verileceği, Ultra modelinde ise Snapdragon 8 Gen 4'ün bulunacağı yönünde.

MediaTek her ne kadar Qualcomm kadar popüler olmasa da özellikle son yıllarda oldukça güçlü işlemciler üretti. Dimensity 9400'ün, Samsung'un yeni amiral gemisine güç vermesi bekleniyor ve işlemcinin performansının nasıl olacağı şimdiden büyük merak konusu.

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