Samsung'un Foundry başta olmak üzere çip üretiminde milyonlarca dolar zarara uğratan bölümlerini elden çıkarabileceği konuşuluyordu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları veya diğer tüketici elektroniği ürünleriyle tanınsa da bellek çipi gibi konularda da dünyada lider şirketlerdendi. Geçtiğimiz hafta çıkan iddialarda, şirketin yarı iletken departmanının alt bir bölümü olan ve kendi tesisi olmayan tasarımcılar için gelişmiş işlem teknolojileri sunan Foundry’i halka arz ederek devredeceği öne sürülmüştü. Ayrıca şirketin mantık çipi işinde de benzer bir adım atılabileceği konuşuluyordu.

Milyarlarca dolar zarar ettiren bu iki bölümün fişinin çekilebileceğine dair iddialar devam ederken direkt olarak Samsung’un başından konu hakkında açıklama geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee, böyle bir planlarının olmadığını aktardı.

Ayırma gibi bir plan yok

Reuters’a konuşan Lee, ne Foundry’nin ne de mantık çipi bölümünü devretme planlarının olmadığını ifade etti. Bu iki bölümü büyütmeye çok istekli olduklarını belirtirken onları ayırmayla ilgilenmediklerini ifade etti.

2019’da yapılan açıklamalarda, TSMC’den sonra alanında dünyada en büyük ikinci şirket olan Samsung Foundry’nin 2030’da Tayvanlı teknoloji devini geçeceği söylemişti. Bu kapsamda da Güney Kore ve ABD’de fabrikalar açılması için milyarlarca dolar harcandı.

Tüm yatırımlara rağmen şirket, bu ek kapasiteyi kullanacak siparişler almadı ve zarar etti. TSMC’nin %61’lik pazar payına, Samsung Foundry'nin ise %14’lük paya sahip olduğunu belirtelim. Yani arada hâlâ dağlar kadar fark var. Samsung’un düşük talep nedeniyle çip alanında milyarlarca dolar kaybetmesi, 2030’a kadar TSMC’yi geçme hedefinin pek de gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bahsi geçen iki bölüm, geçen yıl 2,4 milyar dolar kaybettirdi. Analistlerin tahmini ise bu yılki zararın 1,54 milyar dolar civarında olması.