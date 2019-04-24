Mobil çipler pazarında yeni mimarilerle birlikte ortaya yeni ve büyük bir mücadele çıkacak. Samsung, bu pazardaki gücünü kaybetmemek için 116 milyar doları gözden çıkardı.

Büyük şirketler arasındaki mücadeleler sık sık farklı alanlara taşınabiliyor. Örneğin bilgisayar sektöründe rakip olan firmalar daha sonra akıllı telefon pazarında kafa kafaya geldiler. Rekabetin taşınacağı bir sonraki alan ise akıllı telefon çipleri, daha doğrusu mobil çipler.

Yakın zamanda pek çok üretici yeni üretim mimarileri oluşturdu. Çipler küçüldü, telefonlar ve mobil cihazların içinde yeni özellikler için gereken donanımlara daha çok yer açıldı.

Bu değişim, yakın zamanda mobil çipler konusunda büyük bir mücadele yaşanacağının da habercisi. Yarının işini bugünden planlayan büyük firmalardan olan Samsung da şimdiden pozisyon almaya başladı. Firmadan gelen açıklamada, önümüzdeki on yılda gerçekleştirilmesi planlanan hedefler ve şirketin yol haritası ortaya koyuldu.

2030 yılında en büyük çip üreticisi olmayı planlayan Koreli dev, bu amaçla da 116 milyar dolar bütçe ayırmış durumda. Zaten Samsung şu anda mobil hafıza çipleri konusunda piyasanın lideri ancak firma kendini daha da iyi bir pozisyonda konumlandırmak ve pazarın hakimi olmak istiyor. Özellikle bu yıl Galaxy S10 ve bekleneni veremeyen Galaxy Fold’a güvenmeyen firma gelirini çip satışından karşılıyor. Apple bile en büyük rakibinin ekranını ve hafıza çipini kullanıyor.

Huawei ve Apple kendi çiplerine sahip olan firmalar. Geri kalan Android telefonlarda ise bolca Snapdragon işlemci bulunuyor. Bu telefonlara Samsung’un kendi amiral gemileri de dahil. Samsung’un Exynos çipleri de yıllardır piyasada ancak beklenen başarıya erişemediler. Firma şimdi Apple ve Huawei’yi geride bırakabilecek bir çip ailesi yapmanın peşinde.

Samsung, çip pazarında etkili olma çalışmaları için ayırdığı büyük miktarın yanında yaklaşık 15 bin kişi için de araştırma ve üretim alanında iş fırsatı yaratacak.