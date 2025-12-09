Tümü Webekno
Samsung Telefonlara "Depolama Alanı Paylaşma" Özelliği Geliyor

Samsung'un yeni One UI 8.5 beta sürümünde ortaya çıkan "Depolama Alanı Paylaşma" özelliği ile birlikte tüm Samsung cihazları arasında depolama alanı âdeta tek bir platformmuş gibi paylaşılabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, Galaxy S25 serisi için ilk One UI 8.5 beta sürümünü yayınladı ve kullanıcıların uzun süredir beklediği yeniliklerden biri olan Depolama Alanı Paylaşma özelliği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi Samsung cihazları arasında depolama alanı adeta tek bir platformmuş gibi paylaşılabiliyor. My Files uygulamasına entegre edilen yeni sistem, kullanıcıların diğer cihazlardaki dosyalarına doğrudan erişmesini sağlıyor. Hatta TV üzerinden bile telefondaki içerikleri görüntülemek mümkün.

Özellik ilk olarak Galaxy S25 Ultra üzerinde test edilirken Galaxy Z Fold 7’nin dosyalarına anında erişim sağlandı ancak dosyaları hızlı bir şekilde kaydetme veya Quick Share ile anında paylaşma konusunda şu aşamada bazı kısıtlamalar mevcut. Yine de Samsung’un bu adımı, özellikle sunum hazırlama gibi iş odaklı senaryolarda veya bir cihazla fotoğraf çekip başka bir cihazda düzenleme yapmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sunacak.

Yeni One UI 8.5 betasında başka hangi özellikler ortaya çıktı?

One UI 8.5 yalnızca Depolama Alanı Paylaşma özelliği ile sınırlı değil, Quick Share tarafında da dikkat çeken yenilikler var. Artık sistem, fotoğraflardaki arkadaş ve aile bireylerini tanıyıp ilgili kişilere doğrudan paylaşım önerileri sunabiliyor. Samsung’un bu yüz tanıma sürecini cihaz üzerinde mi yoksa bulut üzerinden mi işlediği henüz bilinmese de kullanıcılar gizlilik açısından bunun yerel olarak yapılmasını umuyor.

Ayrıca artık Quick Share üzerinden yalnızca Samsung veya Google hesabınıza bağlı cihazlardan dosya almayı seçebiliyorsunuz. Bu seçenek, paylaşım sürecini hem daha kontrollü hem de daha güvenli hâle getiriyor.

Peki siz Samsung'un bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

