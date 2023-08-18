Samsung Display, en yeni ekran teknolojilerini anlattığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikten sızdırılan bir görüntü, geleceğin akıllı telefonlarında çerçevesiz ve kavisli ekranlar bulunacağını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ekran panellerinden sorumlu birimi Samsung Display, geçtiğimiz saatlerde bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında en yeni ekran panelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Etkinlikten sızdırılan bir görüntü, Samsung ile Samsung Display'in en büyük müşterilerinden bir tanesi olan Apple'ın gelecek yıllarda piyasaya süreceği akıllı telefonların, nasıl bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın Samsung ve LG'yi OLED ekran panelleri konusunda "darladığından" bahsetmiştik. Edinilen bilgilere göre Apple, tamamen çerçevesiz ekran panelleri üretilmesini istiyordu. Samsung Display'in gerçekleştirdiği etkinlik, Apple'ın talebinin kabul edildiğini ve mühendislerin, çerçevesiz ekran paneli üretmeyi başardıklarını gözler önüne seriyor.

Geleceğin iPhone modellerindeki ekran işte böyle görünecek:

Samsung Display'in gerçekleştirdiği etkinlik hakkında detaylı bilgi sahibi değiliz ancak sızdırılan görüntüde, akıllı telefon ekranlarının zaman içerisindeki dönüşümünden bahsedildiğini anlayabiliyoruz. Bu bağlamda; Apple ve Samsung'un eski telefonlarındaki çentikli yapıdan delikli yapıya geçildiği, yeni trendin ise çerçevesiz ve kavisli yapıdaki ekranlar olacağı açıkça gösteriliyor. Tabi son tüketici olarak bu ekran panellerine sahip telefonları ne zaman kullanabileceğimiz şimdilik meçhul. Ross Young gibi ekran endüstrisinin önde gelen sızıntı kaynakları, bu tür ekranlar için 2025 ve sonrasını işaret ediyor.

Ekran altı kamera teknolojileri, çerçevesiz ekranlara paralel gelişecek

Sızdırılan görüntü, çerçevesiz ekranların nasıl görüneceğinin yanı sıra, ekran endüstrisindeki diğer çalışmaları da ortaya koyuyor. Bu bağlamda; ekran altı kamera (UPC) teknolojileri için iyi bir yol kat edildiğini görüyoruz. Samsung Display, ışık geçirgenliğini yüzde 50'nin üstüne çıkarmış durumda. Ayrıca piksel yapısı da ekran panelinin alt kısmı için optimize edilmiş durumda. Samsung Display, birkaç yıl sonra akıllı telefon sektöründe yepyeni trendler oluşmasına öncülük edecek gibi görünüyor.