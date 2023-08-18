Apple'ın iPhone 15 ailesinde daha yüksek hızlı şarj desteği sunacağı iddia edildi. İddialara göre iPhone 15'ler, 35W hızlı şarj desteği ile gelecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir aydan daha kısa bir süre sonra tanıtacağı iPhone 15 ailesi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Apple, iPhone'lardaki en önemli sorunlardan bir tanesini kısmen de olsa çözecek. İddialara göre 2023 model iPhone modelleri, önceki modellere kıyasla daha hızlı bir şekilde şarj edilebilecekler.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 modellerinin düz versiyonlarında 20W, Pro modellerinde ise 27W hızlı şarj desteği bulunuyor. Android ekosistemi düşünüldüğünde, bu değerlerin oldukça geride kaldığını söyleyebiliriz. Ancak sektör kaynakları, bu yıl USB Type-C'ye geçiş yapacak olan Apple'ın, bu konuda daha iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorlar. İddialar gerçek ise iPhone 14 Pro Max'te 2 saat civarında tamamlanan tam şarj, iPhone 15 Pro Max'te daha kısa sürede tamamlanacak.

iPhone 15 ailesinde 35W hızlı şarj desteği bulunabilir

9to5Mac'e konuşan sektör kaynaklarına göre iPhone 15 serisinde 35W hızlı şarj desteği sunulacak. Ancak 35W hızlı şarj tüm modellerde mi yoksa sadece Pro modellerde mi bulunacak henüz bilmiyoruz.

Böylelikle hem iPhone'ların bugüne kadar sunduğu en yüksek hızlı şarj desteğine ulaşılacak hem de Apple, Samsung gibi rakipleriyle arasındaki farkı kapatacak. Hatırlatma olması açısından; Samsung Galaxy S23 Ultra'da 45W hızlı şarj desteği sunuluyor.

35W hızlı şarj için adaptör altyapısı da çoktan hazırlandı!

Apple, geçtiğimiz yıl toplamda 35W hızlı şarj desteği sunan çift çıkışlı bir adaptörü çoktan piyasaya sürdü. Buradan, markanın 35W hızlı şarj desteği için adaptör altyapısını çoktan kurduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Tüketiciler, 2.165 TL karşılığında satın alabilecekleri çift çıkışlı adaptöre sahip olmaları durumunda, iPhone 15'teki hızlı şarj desteğini maksimum seviyede kullanabilecekler. Tabi bunun mümkün olabilmesi için telefonun tek başına şarj edilmesi gerekecek. Çünkü adaptör, ikinci bir cihaz takıldığı zaman akımı otomatik olarak bölüyor.

Apple'ın şarj altyapısı ile ilgili bir diğer ürünü de 30W hızlı şarj desteğine sahip tek çıkışlı adaptör. iPhone ve iPad uyumlu geliştirilen bu adaptör için şöyle bir olasılıktan bahsedebiliriz. Apple, iPhone 15'in düz modellerinde 30W hızlı şarj desteği sunarsa, yeni bir adaptör üretmek zorunda kalmaz. Satılmakta olan model, tüketicilerin işini görmeye devam edecektir.

Hızlı şarj desteği sunulacak olsa da kullanılan kablo, şarj hızını düşürebilir!