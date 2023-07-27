Güney Kore'den Apple'ın iPhone'larla ilgili planlarıyla ilgili çarpıcı bilgiler geldi. Edinilen bilgilere göre Apple, tam anlamıyla çerçevesiz bir OLED ekran üretilmesini istiyor ve bunun için Samsung ve LG'ye baskı yapıyor.

Güney Kore merkezli güvenilir haber kaynaklarından The Elec, bugün ABD merkezli teknoloji devi Apple ilgili önemli bir haber paylaştı. Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre Apple, tedarikçilerini ekran teknolojileri noktasında köşeye sıkıştırıyor. Apple'ın böyle bir şey yapmasının nedeni, çerçeve kalınlığını düşürmek. Edinilen bilgilere göre Apple, Samsung ile LG'den tamamen çerçevesiz OLED ekranlar üretmesini istiyor.

Aslına bakacak olursak Apple, son yıllarda iPhone'ların çerçevelerinde ciddi inceltmeler yaptı. Ancak Güney Kore'den gelen haberler, Apple'ın bunlarla yetinmeyeceğini gözler önüne seriyor. Apple'ın talepleri etkileyici olsa da Samsung ve LG, bu talebi kolay kolay karşılayamayacak gibi görünüyor. En azından sektör kaynaklarına göre durum böyle.

"Seri üretim aşaması için hala zamana ihtiyaç var"

Konsept tasarım.

Edinilen bilgilere göre Apple'ın istediği ekran teknolojisi, tek başına LG ve Samsung'un yapabileceği bir şey değil. Sektör kaynaklarına göre Apple'ın, çerçevesiz ekranlar için iPhone'un iç kısmında geniş çaplı bir çalışma yapması ve kasanın içindeki tüm parçaları bu yeni ekran teknolojisine uygun hale getirmesi gerekiyor. Selfie kamera, Face ID sensörleri ve anten gibi aklınıza gelecek tüm parçalar buna dahil. Sektör kaynakları, böyle bir teknolojinin seri üretime geçebilmesi için hala uzun bir zamana ihtiyaç olduğunun altını çiziyorlar.

Bu arada; ekran çerçevesini ortadan kaldırmaya yarayan ve aktif olarak kullanılan bir teknoloji zaten var: Kavisli ekranlar. Samsung'un amiral gemisi telefonlarında kullandığı kavisli yapı, çerçevenin görüntü alanından büyük oranda uzaklaşmasını sağlıyor. Buna yazılım desteği de eklenince, çerçeve sorunu ortadan kalkıyor. Ancak Apple'ın kesinlikle böyle bir şey istemediği ifade ediliyor. Apple'ın istediği şey, tamamen düz bir panelin çerçevelerden kurtulması. Bunun ne zaman mümkün olacağını bekleyip görmekten başka bir çaremiz bulunmuyor.