Samsung'un Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden aldığı yeni bir patent, gün yüzüne çıktı. Bu patent Samsung'un, dört tarafından kavisli ekranlara sahip olan telefonlar üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Akıllı telefon sektörü, her geçen gün biraz daha değişiyor. Eskiden kullandığımız akıllı telefonlardaki kalın çerçeveler artık neredeyse tamamen yok oldu. Ayrıca ekranlar, artık ya delikli ya da çentikli şekillerde üretilebiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak pek çok teknoloji üreticisi, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların bir kısmını düz, bir kısmını ise kavisli ekranlarla donatıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde ekran kavisleri, alışık olduğumuzdan çok farklı olabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi. Şirket, amiral gemisi telefonlarının yanı sıra orta ve giriş segment cihazlarıyla da milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Samsung'un aldığı yeni patent ise şirketin, akıllı telefon sektöründe yeni bir yaklaşım sergilemeye başlayabileceğini gösteriyor. Samsung'un aldığı patente göre akıllı telefonlar, ilerleyen dönemlerde dört kenarından da kavisli ekranlara sahip olabilir.

Samsung'un dört tarafı kavisli ekranlar için aldığı patent

Samsung'un aldığı yeni patent, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından onaylandı ve kısa bir süre önce de kurumun veritabanına eklendi. Bu patent, Samsung'un yaklaşmakta olan bazı telefonlarının dört bir yanının kavisli olabileceğini gösteriyor. Bu eğim, önden bakıldığında telefonun çerçevesizmiş gibi görünmesini sağlayacak.

Samsung'un yeni patenti, tüketiciler için çok önemli bir avantaj sunuyor. Bu avantaj, telefonun köşelerindeki mukavemetin artması. Öyle ki sağ ve sol taraftan eğimli olan ekranı bulunan telefonlardaki çerçeve, telefonun üst ve alt cephesine doğru kalınlaşıyor. Ancak Samsung'un yeni konseptinde bu kalınlık sadece köşelerde olacak ve ekran daha iç bölümde kalacak. Böylelikle telefonların ekranlarının köşelerden kırılma ihtimali de azalacak.

Samsung'un resmi olarak onaylattığı yeni patentindeki tasarımı nihai bir üründe görüp görmeyeceğimizi şu an için kestirmek zor. Açıkçası Samsung, son dönemlerde amiral gemisi telefonlarında ekran kavisi her geçen modelde biraz daha azalttığından hangi modelde böyle bir tasarım göreceğimizi öngöremiyoruz. Belki de Galaxy S30, tasarım konusunda büyük bir değişikliğe gider ve dört tarafı kavisli ekran ile karşımıza çıkar.