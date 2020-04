Samsung'dan Karton Kutulardan Ev Ürünleri İçin Yarışma

Samsung, CES 2020'de duyurduğu çevre dostu karton kutularını bazı televizyon modellerinde kullanıyor. Şirket, bu kutularının üzerine QR kod yerleştiriyor ve bu kartonların ne gibi ürünler haline dönüştürülebileceğini anlatıyor. Samsung, kartonlarla oluşturulacak en iyi tasarımlar için ödül de dağıtıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüketici elektroniği grubundaki ürünleriyle milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknolojik ürünleri, beyaz eşyaları ve televizyonları ile de tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Zaman zaman sosyal sorumluluk projelerinin de altına imzasını atan şirket, şimdi de yeni bir projeyi hayata geçirdi. Samsung'un yeni projesi, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Samsung, CES 2020 etkinlikleri kapsamında "çevre dostu" olarak nitelendirdiği oluklu mukavva kutularını duyurmuştu. Bu kutulardaki temel düşünce, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasıydı. Hatta şirket, yeni karton kutularıyla CES 2020 İnovasyon Ödülleri'nin de kazananı olmuştu. Şirket şimdi, bu kutularını tüketicilerle buluşturup bir de yarışma başlattığını açıkladı.

Samsung'un, dönüştürülebilir malzemeden ürettiği ambalajları The Serif, The Frame ve The Sero olarak isimlendirdiği televizyon modellerinde kullanacak. Bu ürünlerden bir tanesini satın alan tüketiciler, bu kartonlara da doğrudan sahip olmuş olacak. Tüketiciler, satın aldıkları TV'lerle gelen bu çevre dostu karton kutuları kullanarak evleri için kullanışlı malzemeler üretebilecekler. Hatta Samsung, kutuların üzerine yerleştirdiği QR kodlar yardımıyla bu kartonların nasıl değerlendirilebileceğini anlatacak.

Samsung'un çevre dostu ambalajlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler; içlerine eşyalarını koyabilecekleri kutular ya da raflar oluşturabiliyorlar. Örneğin bu kartonları kullanarak kendiniz için ufak bir masa, gazetelik ve hatta evcil dostlarınız için evler oluşturabiliyorsunuz. Samsung, çok daha fazlasının yapılabileceği bu karton kutuların en yaratıcı tasarımlarını hayata geçiren tüketicilere ödül de verecek.

Samsung tarafından yapılan açıklamalar şirketin hem çevre dostu ambalajlarını hem de tüketicilerin geri dönüştürülebilir ürünlere karşı bir farkındalık kazanmalarını önemsediğini gösteriyor. Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Kangwook Chun, çevre dostu kartonlarıyla müşterilerine yeni ve benzersiz bir deneyim sunacaklarını ve önemli bir de farkındalık yaratacaklarını ifade ediyor.

Samsung'un çevre dostu ambalajları ile ilgili başlattığı yarışma, Dezeen isimli İngiltere merkezli bir yaşam dergisi ile birlikte yürütülüyor. Bugün itibarıyla başlatılan yarışmaya, Samsung'un hizmet verdiği tüm ülkelerden ücretsiz olarak katılınabiliyor. Eğer sizler de hayal gücünüzü kullanarak en yaratıcı tasarımlardan bir tanesini oluşturmayı başarırsanız, 20 bin dolarlık ödül havuzundan payınıza düşeni alabilirsiniz.