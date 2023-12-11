Samsung'un Apple için büyük bir revizyon gerçekleştirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Samsung'un ekran üretim bölümü, Apple'ın taleplerini karşılayabilmek için elden geçirildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dışarıdan bakıldığında iki büyük rakip. Ancak işin aslı, biraz daha farklı. Samsung ile Apple arasındaki bir iş birliği, bugün kullanmakta olduğumuz iPhone ve iPad gibi ürünlerin ekranlarının üretilmesini sağlıyor.

Gelen son haberler ise Samsung'un Apple'ı ne kadar önemsediğini gözler önüne seriyor. Hatta Samsung, Apple'ın ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek adına Samsung Display bölümünde çok büyük revizyonlar yaptı. Güney Koreli haber kaynağı The Elec'in hazırladığı bir rapora göre Samsung, Apple için üst düzey yönetici ataması bile yapmış durumda.

Öne çıkan kategorilerden biri, katlanabilir ekranlar

*Konsept tasarım.

Apple, çok uzun zamandır katlanabilir ekranlı cihazlarla gündeme geliyor. Ancak şu ana kadar, böyle bir ürün ile karşılaşmadık. Hâl böyle olunca Samsung Display'in yeniden yapılandırılmasını mantıklı bir karar olarak karşılaşayabiliriz. Zira şirket, Apple'ın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyordu. Gerçekleştirilen revizyon, Apple'ın taleplerinin karşılanmasını sağlayabilir. Öte yandan; birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın tam çerçevesiz ekranlar için de Samsung'u darladığından bahsetmiştik.

Samsung Display'in en büyük müşterisi Apple olsa da Samsung'un gözünün daha yüksekte olduğuna inanılıyor. Edinilen bilgilere göre Samsung'un ekran endüstrisindeki esas hedefi, artırılmış gerçeklik odaklı ürünler için bir numara olmak. Hatta bunun için bir de "M Project" isimli bir program başlatıldı. Sektör kaynaklarına göre yaptığı çalışmalardan memnun olan Samsung, M Project kapsamında ürettiği ekran panelleri çok yakında ticari amaçla test edecek.