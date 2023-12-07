Apple, son yıllarda pek de aradığını bulamadığı tablet pazarında yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, iPad Pro modellerinde büyük değişikliklere imza atacak.

Pandemi dönemi sonrasında genel olarak tablet pazarı eski görkemli günlerinden uzak ve Apple da, bir dönemler büyük beklentileri olan iPad'lerin satışlarındaki performans düşüklüğünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu amaçla da iPad modelleri ciddi bir değişimden geçecek.

2024 yılının başında gelecek olan yeni iPad serilerine dair ilk bilgiler, Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman'dan geldi. Gurman'a göre öncelikle uygun fiyatlı iPad Air'ların ekran seçenekleri büyüyecek. Gelecek olan iki yeni model arasında 13,9 inçlik ekrana sahip bir model de bulunacak. Böylece 500-700 dolar kadar bir tasarrufla büyük ekranlı bir model edinmek mümkün olacak. Ayrıca yeni iPad Air modellerinde, bir önceki seride Pro modellerde gördüğümüz M2 çipler yer alacak.

Yeni iPad'ler ve Mac cihazlar gelecek

Yeni iPad Pro serisinde ise OLED ekranlar bulunacak, ekran boyutu seçenekleri ise 13 inç ve 15 inç olacak. Bu modellerde yeni bir tasarım deneyecek olan Apple, buna uygun olarak bir de harici klavye sunacak. Böylelikle firma, bir anlamda tabletlerini alternatif dizüstü bilgisayarlar hâline getirecek.

Dizüstülerden konu açılmışken Gurman, yeni Macbook Air serisi hakkında da bilgiler paylaştı. Yeni Macbook Air'lar, 13 ve 15 inç ekranlara sahip olacak ve M3 işlemciyle gelecek. Böylece 13 inçlik model 1,5 yıldan, 15 inçlik model de 9 aydan sonra yenilenmiş olacak. Macbook Air'lar ise ekim ayında gelecek. Yeni modellerin 2024 yılının Mart ayında piyasada olması bekleniyor.