Samsung, Yeni Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihini Açıkladı

Samsung, 28 Nisan'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. YouTube'da paylaşılan videolarla yapılan açıklamalara göre bu etkinlik, "en güçlü Galaxy cihaz"a ev sahipliği yapacak. Samsung, etkinlik kapsamında duyurulacak ürünün ne olduğunu açıklamasa da kullanıcılar, bu etkinlikte muhtemelen bir dizüstü bilgisayar ile tanışacaklar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, YouTube'da paylaştığı iki yeni video ile yeni bir "Galaxy Unpacked" etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Samsung, söz konusu YouTube videolarında hangi ürün ya da ürünleri tanıtacağından bahsetmezken, "en güçlü Galaxy cihaz"ın bu etkinlik kapsamında duyurulacağı ifade ediliyor. Bu ürün muhtemelen, Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkacak.

Samsung'un YouTube videolarında yer alan bilgilere göre sıradaki Galaxy Unpacked etkinliği, 28 Nisan'da gerçekleştirilecek. Videoda yer alan kutu detayları ve bu kutuların bir saçtıkları parlaklıklar, düzenlenecek etkinlikte duyurulacak ürünlerin dizüstü bilgisayar olacağının en net göstergesi. Ancak şu an için bu konuda netleşmiş bir şey olmadığını açıkça söylemek gerekiyor.

Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlanan videodaki "en güçlü Galaxy cihaz" vurgusu

Bazı kesimler, Samsung'un duyuracağı ürünün yeni bir amiral gemisi telefon ya da tablet olabileceğini düşünüyorlar. Ancak böylesi bir yaklaşımın boş bir heves olduğunu söylemek gerekiyor. Zira şirket, Galaxy S21 ailesini zaten duyurdu. Eğer farklı bir karar alınmaz ise yeni Galaxy Note ailesi ise yılın sonlarına doğru duyurulabilir. Ayrıca videoda yer alan detaylar da bu ürünün bir dizüstü bilgisayar olabileceği ihtimalini artırıyor.

Samsung, 2021 yılında iki Galaxy Unpacked etkinliği daha düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında da Galaxy S21 ailesi ile 2021 model Galaxy A serisi telefonların tanıtımı yapıldı. Bu üçüncü etkinlik ise çok büyük bir ihtimalle, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 isimli dizüstü bilgisayar modellerini içerecek. Bunlardan Galaxy Book Go'nun yeni nesil Snapdragon 8cx/7c işlemciye sahip olması beklenirken, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 modelleri ise Intel'in 11. nesil işlemcileriyle güçlendirilecek. Bu modellerde Intel Iris Xe GPU'ların bulunması da beklenirken Samsung'un yapacağı açıklamalar, her şeyin açığa çıkmasını sağlamış olacak.

İşte Galaxy Unpacked etkinliği için paylaşılan videolar