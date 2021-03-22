Samsung'un Esnek Ekranlar İçin BOE ile Anlaştığı Bildirildi

Sektör kaynaklarının yaptıkları bir açıklamaya göre Samsung, BOE Technology ile esnek OLED ekran konusunda anlaşmaya vardı. Edinilen bilgilere göre BOE Technology'nin sağlayacağı ekran panelleri, Galaxy M serisi telefonlarda kullanılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarının hazırladıkları bir rapora göre şirket, esnek OLED ekranları bir süreliğine BOE Technology'den de tedarik edecek. Samsung, esnek OLED'ler söz konusu olduğunda bugüne kadar yalnızca kendine ait alt şirket olan Samsung Display'in ekranlarını kullanmayı tercih etmişti.

İlgili raporda yer alan bilgilere göre Samsung, BOE Technology'nin tedarik edeceği esnek OLED ekranları, Galaxy M serisinde kullanacak. Geleneksel OLED ekranların aksine cam yerine esnek plastik katman kullanılarak oluşturulan OLED paneller, Galaxy M serisi telefonların kavisli ekranlara sahip olmasını sağlayabilir. İddialara göre Samsung, BOE Technology'den aldığı esnek OLED ekranlara sahip telefonları, 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürecek.

BOE Technology, Samsung'u şok eden bir fiyat teklifi vermiş

Çin merkezli bileşen üreticisi BOE Technology, daha öncelerde Huawei'nin ana tedarikçilerinden bir tanesiydi. Ancak ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle Huawei'den gelen siparişlerin düşmesi, BOE Technology'yi zor durumda bıraktı. Bunun üzerine yeni arayışlar içerisine giren BOE Technology'nin Samsung'a asla reddedemeyeceği seviyede bir fiyat teklifi verdiği ifade ediliyor.

Sektör kaynaklarının ortaya çıkardığı anlaşma, taraflarca doğrulanmadı. Ancak bu tür bir anlaşmanın kısa vadeli olmadığı, BOE Technology'nin Samsung'a yıllar boyunca tedarikçi olabileceği düşünülüyor. Samsung Display, böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda amiral gemisi akıllı telefonlar ile daha farklı ürünler için ekran üretimine ağırlık verebilir. Konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması, BOE Technology ile Samsung iş birliğinin detaylarını ortaya koyacaktır.