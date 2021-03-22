Samsung, 2021 model monitörlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi beklenen modellerin hepsi de 4K çözünürlük sunarken, HDR 10 ve USB Type-C gibi özellikler de standart olarak bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte 2021 model monitörlerini duyurdu. 24 ila 32 inç arasında boyutlara sahip olan monitörler, tüketicilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmişler. Peki Samsung'un 2021 model monitörleri, kullanıcılara neler vadediyor?

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre monitörler, 3 seri olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu seriler sırasıyla S6, S7 ve S8 olarak isimlendiriliyor. S8 serisinde 3 model duyuran Samsung, bu modellere S80A ve S80UA isimlerini vermiş durumda. S80A'nın ise 27 inç ve 32 inç olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

Samsung S8 serisi monitörlerin tümünde 4K çözünürlük desteği yer alıyor. HDR10 desteğine de sahip olan monitörler, sRGB renk uzayının yüzde 99'unu karşılıyorlar. Yüksekliği ayarlanabilir standartlara sahip olan S8 serisinin çevirme, döndürme ve eğme özellikleri de mevcut. 27 inç büyüklüğünde olan S80UA modelinin USB Type-C desteği de mevcut.

S7 serisine geçtiğimizde ise 27 ya da 32 inç büyüklüğünde satın alınabilen S70A'yı görüyoruz. Düz ekran panellere sahip olan seri de tıpkı S8 ailesi gibi 4K çözünürlük ve HDR10 desteği sunuyorlar. Çerçevesiz tasarımlara sahip olan modeller, eğim ayarı yapılabilmesine de imkan tanıyor.

Samsung S6 serisine baktığımızda, tam 7 monitörün varlığını görüyoruz. Bu monitörler; 34 inç S65UA, 32 inç S60UA, 27 inç S60UA, 24 inç S60UA, 32 inç S60A, 27 inç S60A ve 24 inç S60A olarak karşımıza çıkıyorlar. 32 inç boyutundaki S65UA'da 1000R kavisli ekran, HDR10, QHD çözünürlük gibi özelliklere ek olarak, LAN, USB Type-C ve USB 3.0 hub gibi bağlantı seçenekleri yer alıyor.

S60UA modeli, kendi içinde üç farklı boyuta ayrılıyor. Bu bağlamda 24 inç, 27 inç ve 32 inç boyut tercihinde bulunan tüketiciler, QHD çözünürlük, AMD FreeSync, HDR10, USB Type-C bağlantı noktası, USB 3.0 hub gibi özelliklere sahip oluyorlar. Ayrıca bu modellerde dönme ve eğim ayarı da yer alıyor. Samsung, yeni monitörlerinin çıkış tarihi ve fiyatlarını açıklamamış olsa da bu modellerin, kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.